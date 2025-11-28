Полный зал: Чем рэп-спектакли привлекают старшее поколение

Художественный руководитель рэп-театра Лев Киселев в пресс-центре НСН. заявил, что хочет внедрить рэп и в обычные театры, так как это настоящий художественный прием.

«Нашей миссией изначально было знакомить молодежь с классикой, это работает. Но, на мой взгляд, гораздо больше работает миссия знакомить старшее поколение с рэпом. Мы всегда рады видеть молодежь, но большое количество поклонников у нас – это именно люди за 30 лет. Мы в этом году убедилось в этом уже на 100%. Молодежь тоже ходит, мы стараемся играть как можно чаще. Сегодня играем, например, «Идиота» по Достоевскому. Очень интересно театралов знакомить с новым художественным приемом, который хотелось бы внедрить в театры вообще. В этом году я написал три спектакля для театров в стиле рэп. Всегда были полные залы, людей эта история впечатляет», - рассказал он.

Рэп-спектакли позволяют уложить большое прозаическое произведение в одноактную постановку, которая интересна как молодежи, так и зрителю старше 40 лет. Об этом спецкору НСН рассказала директор «Рэп-театра» Татьяна Сафонова.

