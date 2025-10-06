Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть «мускулистым»
Бюджет России на 2026-2028 годы должен быть «мускулистым». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета.
Как отметила председатель Совфеда, палата ожидает от документа решения как текущих, так и долгосрочных задач развития РФ. На фоне современных внешних вызовов бюджет «обязан быть "мускулистым"» и должен стать «бюджетом четкой приоритизации».
Матвиенко подчеркнула, что основные приоритеты документа очевидны, их озвучивал президент Владимир Путин.
«Это, прежде всего, поддержка наших Вооруженных Сил, обеспечение безопасности общества и государства, также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами... семьями с детьми, перед участниками специальной военной операции», - указала председатель СФ.
Ранее правительство РФ утвердило проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027−2028 годов и внесло его на рассмотрение в Госдуму, напоминает «Свободная пресса».
