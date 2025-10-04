В России раскрыли схему мошенничества с новым налогом

Мошенники начали отправлять россиянам на электронную почту письма от имени банков с уведомлениями о якобы новом налоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что аферисты отправляют уведомления, в которых утверждают, что с банковских счетов жертв скоро будет списан новый налог. В связи с этим якобы необходимо срочно зайти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей, иначе каждый месяц будут списывать несколько десятков или сотен тысяч рублей. По информации ведомства, рассылка о новом налоге приходит клиентам всех крупных банков, и аферисты адаптируют их под каждый конкретный банк.

В МВД объяснили, что, когда жертвы переходят по имеющейся в письме ссылке, им открывается поддельный сайт, на котором необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». После этого аферисты видят номер жертвы, вводят его на настоящем банковском сайте и получают доступ к личному кабинету.

Ранее Банк России опубликовал список из десяти наиболее часто используемых кибермошенниками фраз, по которым можно распознать попытку обмана, среди них «задекларированные средства» или «взлом аккаунта на Госуслугах», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

