В России раскрыли схему мошенничества с новым налогом

Мошенники начали отправлять россиянам на электронную почту письма от имени банков с уведомлениями о якобы новом налоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что аферисты отправляют уведомления, в которых утверждают, что с банковских счетов жертв скоро будет списан новый налог. В связи с этим якобы необходимо срочно зайти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей, иначе каждый месяц будут списывать несколько десятков или сотен тысяч рублей. По информации ведомства, рассылка о новом налоге приходит клиентам всех крупных банков, и аферисты адаптируют их под каждый конкретный банк.