Встреча Путина и Орбана началась в Кремле
В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает RT.
С российской стороны во встрече также принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, публичных комментариев после переговоров не запланировано.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Орбан был готов одобрить санкции против России за компенсацию в миллиард евро от Евросоюза.
