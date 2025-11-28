Встреча Путина и Орбана началась в Кремле

Президент России и премьер-министр Венгрии начали переговоры в Кремле В Госдуме призвали не злить людей слухами о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста В России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет Россияне активно интересуются в соцсетях контентом о животных и жизни в деревне