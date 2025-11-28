«Страшно представить»: Школьникам пообещали спектакль «Война и мир» в стиле рэп

Художественный руководитель рэп-театра Лев Киселев в пресс-центре НСН заявил, что хочет представить спектакль «Война и мир» в стиле рэп.

«Я очень хочу сделать «Войну и мир» Толстого. Мне страшно представить, сможем ли мы это реализовать или нет. Я вспоминаю себя школьником, мне тяжело давалось даже краткое содержание «Войны и мира». Этих школьников мы постараемся привлечь, донести суть. Это, конечно, очень смелая идея, только высшие силы помогут это реализовать. Пока все, за что я брался, получалось переработать. «Слово о полку Игореве» - это целый исторический документ, мы работали очень бережно в этом смысле, свою интерпретацию мы хотели сделать достоверной. Если берем «Героя нашего времени», это очень актуальное произведение, молодежи это понятно. Мне со всеми материала очень нравилось работать. У рэпа есть преимущества – достоверность, динамика, многожанровость, зритель постоянно получает новые эмоции», - рассказал он.

Рэп-спектакли позволяют уложить большое прозаическое произведение в одноактную постановку, которая интересна как молодежи, так и зрителю старше 40 лет. Об этом спецкору НСН рассказала директор «Рэп-театра» Татьяна Сафонова.

