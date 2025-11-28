СМИ: Минцифры рекомендовало госорганам перейти на Max до 1 января

Минцифры РФ рекомендовало госорганам власти до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер Max. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Олега Качанова пишут «Ведомости».

МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми

В документе, который был направлен госорганизациям, говорится, что в качестве альтернативы также предложены коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) или ведомственные системы.

Также в тексте рекомендуется до 1 декабря текущего года принять необходимые правовые акты, предусмотривающие использование для рабочих коммуникаций служащими и сотрудниками только национальный мессенджер.

Отмечается, что отчёт по переходу следует направить в Минцифры к 1 февраля 2026 года.

Ранее мессенджер Max стал доступен на территории ещё семи стран СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосслужащиеМессенджерыМинцифры

Горячие новости

Все новости

партнеры