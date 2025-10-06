«Это должен быть трудоспособный человек, у которого нет никаких социальных обязанностей, он никак не участвует в налоговой системе, и при этом хорошо себя чувствует. Только для этой категории такой формат применим. Дело в том, что у нас среди неработающего населения есть лица, которые ухаживают за инвалидами. Во-вторых, есть безработные, которым не смогли найти работу по душе и через полгода сняли с учета. В-третьих – матери, которые занимаются воспитанием детей. Если эти категории вычесть, тогда основной вопрос будет в том, что потеряют граждане, которые не участвуют в налоговой системе. Потому что они могут, например, даже и не пользоваться системой ОМС. Потом, у нас есть две конституционные нормы, которые вряд ли отменят - право на бесплатное медицинское обслуживание, экстренное, по крайней мере, и право на самостоятельный выбор - трудиться или нет. Поэтому идея потенциально может обсуждаться, но с учетом этих тонкостей», - отметил собеседник НСН.

При этом Сафонов считает, что вся нынешняя система ОМС неэффективна и её следует в корне менять.