Не все тунеядцы: Каких безработных не следует облагать налогом
Необходимо переходить от страховой медицины к бюджетному финансированию, заявил НСН профессор Сафонов.
Идея взимания взносов с неработающих граждан для финансирования системы ОМС имеет право на жизнь, однако требует очень аккуратного подхода, заявил НСН профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила ввести налог в 45 тысяч рублей в год для всех неработающих граждан России. Сейчас налоги, в том числе отчисления в ОМС, платят только работающие россияне. Матвиенко считает, что в этом есть несправедливость: люди не работают, не делают взносы в систему ОМС, но пользуются ее услугами. По словам Сафонова, необходим четкий критерий, с кого будут в обязательном порядке взиматься такие взносы.
«Это должен быть трудоспособный человек, у которого нет никаких социальных обязанностей, он никак не участвует в налоговой системе, и при этом хорошо себя чувствует. Только для этой категории такой формат применим. Дело в том, что у нас среди неработающего населения есть лица, которые ухаживают за инвалидами. Во-вторых, есть безработные, которым не смогли найти работу по душе и через полгода сняли с учета. В-третьих – матери, которые занимаются воспитанием детей. Если эти категории вычесть, тогда основной вопрос будет в том, что потеряют граждане, которые не участвуют в налоговой системе. Потому что они могут, например, даже и не пользоваться системой ОМС. Потом, у нас есть две конституционные нормы, которые вряд ли отменят - право на бесплатное медицинское обслуживание, экстренное, по крайней мере, и право на самостоятельный выбор - трудиться или нет. Поэтому идея потенциально может обсуждаться, но с учетом этих тонкостей», - отметил собеседник НСН.
При этом Сафонов считает, что вся нынешняя система ОМС неэффективна и её следует в корне менять.
«Необходимо переходить к бюджетной системе. Дело в том, что страховая система - это американский принцип платности оказания медицинских услуг. Тут мы не должны следовать этой идее. От медицинского страхования следует вообще отказаться, и перейти на финансирование по бюджетному принципу - от этого выиграют все. Такая система предполагает финансирование за счет бюджета по факту оказания медпомощи, а не по количеству полученных клиентов. Особенно это важно в сельской местности, где нет такого оборота пациентов, как в городах», - подчеркнул профессор.
Ранее глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что здравоохранение как систему в России развалили ещё лет 15 назад.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: Каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет
- Не все тунеядцы: Каких безработных не следует облагать налогом
- Джеки Чан снимет в Казахстане новые «Доспехи бога»
- Из любви к искусству или деньгам? Как рождаются саундтреки к фильмам
- Глава Минздрава назвал «ускорителей старения» человека
- От кассира до курьера: Треть россиян ищет себе подработку
- МВД РФ опровергло данные о дефектах в загранпаспортах
- Умер пострадавший во время ракетного удара по Белгороду мужчина
- «Локализация усугубит»: В России 90% таксистов работают «нелегально»
- Глава Минсельхоза заявила, что в России начали строить теплицы для бананов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru