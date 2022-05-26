Без YouTube (не) справимся?: Что заменит всемирный интернет в России
Запад в очередной раз пытается оставить Россию без интернета.
Пока Запад стремится отключить Россию от всемирного интернета, внутри страны решают, какие отечественные сервисы смогут его заменить, но пока аналоги так и не найдены.
Ранее СМИ сообщили, что корпорация Google объявила нескольким российским провайдерам о расторжении договоров на обслуживание серверов Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов компании, в том числе YouTube. По словам главы юридической организации «Ордерком» Дмитрия Галушко, серверы будут отключены из-за «изменения правовой политики», а в ближайшее время оборудование будет выведено из эксплуатации.
При этом официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал ответственные мировые структуры не отключать Россию от интернета, так как, по его мнению, нельзя «лишать россиян доступа к информации», а Сеть должна оставаться свободной и открытой в РФ.
До этого гендиректор видеосервиса Youtube Сьюзан Воджицки также заявила, что компания не собирается уходить из России из-за важности поступления «независимой» информации о ситуации на Украине.
В то же время экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход Google из России не приведет к закрытию YouTube, но россиянам придется проститься с платными сервисами компании.
«Google формально ушел из России ровно в тот день, когда перестал здесь вести коммерческую деятельность, с момента отказа от работы с рекламодателями. Например, после того, как Крым присоединился к России, Google тоже отказался там работать с платными сервисами, но бесплатные все доступны до сих пор. Думаю, по-прежнему будет доступен YouTube и все бесплатные сервисы Google. Ну а платные, если кому-то это очень надо, придется, как и сейчас, оплачивать какими-то левыми путями», - объяснил он.
Клименко считает, что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на отечественные платформы.
До этого блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН признался, что не может отказаться от YouTube, причем не как автор, а как зритель.
«Судя по тому, что YouTube до сих пор не заблокировали, видимо, есть осознание того, что нет адекватных альтернатив. В целом и для государства блокировать не желательно, потому что отрезается огромная часть аудитории, которая способна делиться своим мнением. В России нет альтернативы YouTube, ее не так просто создать, и все попытки, которые были, не увенчались успехом. Да, была попытка Rutube, но она провалилась», - отметил он.
Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Радиоточкой НСН» также подчеркнул, что «Rutube не набрал той популярности в России, чтобы стать мейнстримом для блогеров и пользователей».
В то же время Герман Клименко считает, что почти все иностранные онлайн-сервисы можно заменить, однако это вызовет раздражение граждан из-за привычки к интерфейсу и возможностям этих приложений.
«Основная масса пользователей, безусловно, привыкает к функциям, к интерфейсу. И, несмотря на то, что все сервисы похожи, и Gmail легко поменять на Yandex почту, но выясняется большая разница в мелочах, и большую часть пользователей это раздражает, им надо к этому привыкать», - заметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не останется без интернета, так как российская молодежь и «российские мозги», по его словам, смогут обеспечить работу интернет-технологий на территории страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Посол ЛНР заявил о 8 тысячах пленных украинских солдат в Донбассе
- Рогозин: ЕКА пытается разрушить связи Роскосмоса с партнерами
- «Рома» стала победителем первой в истории Лиги конференций
- Эксперт: Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель
- В Запорожской ВГА заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
- Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности ДДТ в России
- В Еврокомиссии заявили о заморозке €23 млрд активов Банка России
- В Молдавии захотели пересмотреть условия оплаты российского газа
- Пушилин: Силы ДНР вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
- Аналитик объяснил укрепление рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru