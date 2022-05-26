Без YouTube (не) справимся?: Что заменит всемирный интернет в России

Запад в очередной раз пытается оставить Россию без интернета.


Пока Запад стремится отключить Россию от всемирного интернета, внутри страны решают, какие отечественные сервисы смогут его заменить, но пока аналоги так и не найдены.

Ранее СМИ сообщили, что корпорация Google объявила нескольким российским провайдерам о расторжении договоров на обслуживание серверов Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов компании, в том числе YouTube. По словам главы юридической организации «Ордерком» Дмитрия Галушко, серверы будут отключены из-за «изменения правовой политики», а в ближайшее время оборудование будет выведено из эксплуатации.

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При этом официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал ответственные мировые структуры не отключать Россию от интернета, так как, по его мнению, нельзя «лишать россиян доступа к информации», а Сеть должна оставаться свободной и открытой в РФ.

До этого гендиректор видеосервиса Youtube Сьюзан Воджицки также заявила, что компания не собирается уходить из России из-за важности поступления «независимой» информации о ситуации на Украине.

В то же время экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход Google из России не приведет к закрытию YouTube, но россиянам придется проститься с платными сервисами компании.

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«Google формально ушел из России ровно в тот день, когда перестал здесь вести коммерческую деятельность, с момента отказа от работы с рекламодателями. Например, после того, как Крым присоединился к России, Google тоже отказался там работать с платными сервисами, но бесплатные все доступны до сих пор. Думаю, по-прежнему будет доступен YouTube и все бесплатные сервисы Google. Ну а платные, если кому-то это очень надо, придется, как и сейчас, оплачивать какими-то левыми путями», - объяснил он.

Клименко считает, что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на отечественные платформы.

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До этого блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН признался, что не может отказаться от YouTube, причем не как автор, а как зритель.

«Судя по тому, что YouTube до сих пор не заблокировали, видимо, есть осознание того, что нет адекватных альтернатив. В целом и для государства блокировать не желательно, потому что отрезается огромная часть аудитории, которая способна делиться своим мнением. В России нет альтернативы YouTube, ее не так просто создать, и все попытки, которые были, не увенчались успехом. Да, была попытка Rutube, но она провалилась», - отметил он.

Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Радиоточкой НСН» также подчеркнул, что «Rutube не набрал той популярности в России, чтобы стать мейнстримом для блогеров и пользователей».

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В то же время Герман Клименко считает, что почти все иностранные онлайн-сервисы можно заменить, однако это вызовет раздражение граждан из-за привычки к интерфейсу и возможностям этих приложений.

«Основная масса пользователей, безусловно, привыкает к функциям, к интерфейсу. И, несмотря на то, что все сервисы похожи, и Gmail легко поменять на Yandex почту, но выясняется большая разница в мелочах, и большую часть пользователей это раздражает, им надо к этому привыкать», - заметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не останется без интернета, так как российская молодежь и «российские мозги», по его словам, смогут обеспечить работу интернет-технологий на территории страны.

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Фото: РИА Новости
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