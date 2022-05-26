Без YouTube (не) справимся?: Что заменит всемирный интернет в России

При этом официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал ответственные мировые структуры не отключать Россию от интернета, так как, по его мнению, нельзя «лишать россиян доступа к информации», а Сеть должна оставаться свободной и открытой в РФ.

До этого гендиректор видеосервиса Youtube Сьюзан Воджицки также заявила, что компания не собирается уходить из России из-за важности поступления «независимой» информации о ситуации на Украине.

В то же время экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход Google из России не приведет к закрытию YouTube, но россиянам придется проститься с платными сервисами компании.