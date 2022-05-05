«Других вариантов нет»: Россию ждет переход на китайские процессоры из-за санкций Лондона

В конце апреля сообщалось, что крупнейшие российские IT-компании, включая VK и «Яндекс», испытывают трудности с покупкой серверов и систем хранения. По данным «Коммерсанта», запасы иностранного б/у оборудования подошли к концу еще в марте, а процессоров «Байкал» и «Эльбрус» для российских серверов не хватит.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев подтвердил тогда «Радиоточке НСН», что дефицит существует, однако отметил, что «паниковать рано», выразив надежду, что проблема будет все же решена.