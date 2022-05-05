«Других вариантов нет»: Россию ждет переход на китайские процессоры из-за санкций Лондона

Санкции в отношении производителей процессоров «Эльбрус» и «Байкал» коснутся непотребительского сегмента, сказал в эфире НСН Денис Кусков.

Санкции Великобритании в отношении российских разработчиков процессоров приведут к необходимости использовать китайские аналоги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российским разработчикам процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс» грозит запрет на использование британской архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.

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«Основные компании, которые выпускают процессоры, – AMD и Intel запретили их использовать, Qualcomm, которая для сотовых телефонов, тоже запретила. По большому счету, есть определенная когорта китайских процессоров, а других вариантов у нас нет», - сказал Кусков.

При этом он отметил, что санкции в отношении производителей процессоров «Эльбрус» (их выпускает МЦСТ) и «Байкал» коснутся непотребительского сегмента.

«Что касается наших процессоров, к сожалению, с оборудованием и комплектующими все обстоит плохо. Действительно, процессоры есть только "Байкал" и "Эльбрус". На сегодняшний день минимальное число устройств используют подобные процессоры. Это, как правило, системы хранения данных, то есть непотребительский сегмент. Видимо, необходимо будет их собирать на основе китайских процессоров», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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В конце апреля сообщалось, что крупнейшие российские IT-компании, включая VK и «Яндекс», испытывают трудности с покупкой серверов и систем хранения. По данным «Коммерсанта», запасы иностранного б/у оборудования подошли к концу еще в марте, а процессоров «Байкал» и «Эльбрус» для российских серверов не хватит.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев подтвердил тогда «Радиоточке НСН», что дефицит существует, однако отметил, что «паниковать рано», выразив надежду, что проблема будет все же решена.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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