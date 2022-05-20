«Без господдержки и пиратства»: Как санкции повлияли на создателей видеоигр в России

При этом исполнительный директор ассоциации отметил, что производители компьютерных игр вряд ли будут обходить санкционные ограничения.

«Российские компании по производству видеоигр конкурентоспособны на мировом рынке. Не только в Москве, но и, например, в Якутске работала очень сильная компания на весь мир. Обходить возникшие из-за санкций ограничения для того, чтобы играть – можно, но для того, чтобы разрабатывать игры в легальном поле – это чревато и будет похоже на пиратство. Мы боролись с пиратством 20 лет, и теперь есть риск выпустить его на свободу. Прежде всего это нанесет ущерб российскому софторному бизнесу. Поэтому здесь не вопрос только УК, мы не хотим разрушить ту культуру, за которую боролись», – заключил Комлев.

Ранее руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российское программное обеспечение не может покрыть все потребности графических дизайнеров.

