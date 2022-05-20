«Без господдержки и пиратства»: Как санкции повлияли на создателей видеоигр в России

Специалист по информационным технологиям Николай Комлев в эфире НСН подтвердил, что российская индустрия видеоигр на фоне западных санкций столкнулась с рядом проблем. 


Государство должно помогать производителям видеоигр не потерять бизнес в России, так как они вносят серьезную часть в бюджет страны, но отечественные разработчики не смогут честно обойти санкции. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Ранее стало известно, что представители администрации президента РФ провели закрытую встречу с разработчиками и продюсерами российских видеоигр, чтобы понять состояние этой сферы в России. По словам Комлева, после введения санкций практически у всех российских разработчиков возникли проблемы работы на международном рынке.

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«У некоторых есть вопросы по доступу к определенным платформам и инструментам. Если государство закономерно поддерживает развитие IT-сферы, то разработчики игр тоже обратились с просьбой попробовать помочь с тем, чтобы не утратить индустрию у нас в стране. Другое дело, что сейчас представители почти всех отраслей обратились к государству за помощью. Вопрос: "Кого оно будет поддерживать?" Всех поддержать невозможно, на всех денег не хватит. Некоторые говорят, что игровая индустрия не такая серьезная, как разработка инженерного программного обеспечения, но при этом надо смотреть какую долю ВВП приносит это направление. Нам важно, чтобы внутри страны были наши мозги, наши ноу-хау и программистские школы, но государству нужно будет смотреть и на налоговые поступления в бюджет», - объяснил он.

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При этом исполнительный директор ассоциации отметил, что производители компьютерных игр вряд ли будут обходить санкционные ограничения.

«Российские компании по производству видеоигр конкурентоспособны на мировом рынке. Не только в Москве, но и, например, в Якутске работала очень сильная компания на весь мир. Обходить возникшие из-за санкций ограничения для того, чтобы играть – можно, но для того, чтобы разрабатывать игры в легальном поле – это чревато и будет похоже на пиратство. Мы боролись с пиратством 20 лет, и теперь есть риск выпустить его на свободу. Прежде всего это нанесет ущерб российскому софторному бизнесу. Поэтому здесь не вопрос только УК, мы не хотим разрушить ту культуру, за которую боролись», – заключил Комлев.

Ранее руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российское программное обеспечение не может покрыть все потребности графических дизайнеров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпьютерыСанкцииПроизводствоРоссияКомпьютерные Игры
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