«Математика и скандалы»: Клименко указал главную проблему «Википедии»

Создать аналог «Википедии» за деньги невозможно, поскольку за ней стоят эмоции и энтузиазм, сказал в эфире НСН Герман Клименко.

«Википедия» является хорошим источником для ценителей точных наук, однако ее проблема в эмоциональных трактовках современных событий, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной «Википедией» невозможно пользоваться, поскольку нужна «объективная, важная, глубокая» и талантливо поданная информация.

Путин раскритиковал качество информации в «Википедии»
«Проблема "Википедии" общеизвестна. Все, что касается физики, математики, химии, точных наук – это хороший каталог связанных ссылок, что является самой большой ценностью, вы просто гуляете по ним. Древняя история и литература не вызывают никаких проблем. Проблемы вызывают политические трактовки свежих событий и личностей. К счастью, мой спектр интересов находится в науках, которые точны, и "Википедия" является хорошим помощником», - сказал Клименко.

По его словам, «Википедия» физически не может удовлетворить требования всех стран.

«"Википедия" физически, в силу того, что и особо денег нет, каждую страну удовлетворить не может, поэтому постоянно возникают конфликты и скандалы по свежим историческим или каким-то иным эмоциональным точкам зрения. Это действительно, весьма конфликтная и скандальная история», - посетовал экс-советник президента.

При этом Клименко высказал мнение, что создать платный аналог «Википедии» невозможно, сравнив ее с операционными системами.

«Аналоги "Википедии" существуют, но их мало. Люди, хоть и бесплатно работают, но стараются, их энтузиазм способствует получению более расширенных трактовок, к сожалению, иногда с эмоциональными обвесами, которые потом вызывают скандалы. Мне кажется, создать аналогов "Википедии" за деньги невозможно. Похожая история – это операционные системы. Есть бесплатные, например Linux, которые создавались десятками и сотнями тысяч программистов, и Microsoft Windows, - то, что было сделано одной компанией», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Вассерман заявил о готовности участвовать в создании аналога «Википедии»

Со своей стороны, депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сказал НСН, что не против поучаствовать в создании российского аналога «Википедии».

Согласно результатам опроса, проведенного «Радиоточкой НСН», 59% россиян считают, что привлечь к созданию «Википедии» стоило бы Вассермана. Второе и третье место среди ее потенциальных авторов наши подписчики отдали рэперу Моргенштерну (22% голосов) и режиссеру Никите Михалкову (11%).

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ФОТО: leadersclub.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинГерман КлименкоВикипедия
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