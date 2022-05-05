«Математика и скандалы»: Клименко указал главную проблему «Википедии»
Создать аналог «Википедии» за деньги невозможно, поскольку за ней стоят эмоции и энтузиазм, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
«Википедия» является хорошим источником для ценителей точных наук, однако ее проблема в эмоциональных трактовках современных событий, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной «Википедией» невозможно пользоваться, поскольку нужна «объективная, важная, глубокая» и талантливо поданная информация.
«Проблема "Википедии" общеизвестна. Все, что касается физики, математики, химии, точных наук – это хороший каталог связанных ссылок, что является самой большой ценностью, вы просто гуляете по ним. Древняя история и литература не вызывают никаких проблем. Проблемы вызывают политические трактовки свежих событий и личностей. К счастью, мой спектр интересов находится в науках, которые точны, и "Википедия" является хорошим помощником», - сказал Клименко.
По его словам, «Википедия» физически не может удовлетворить требования всех стран.
«"Википедия" физически, в силу того, что и особо денег нет, каждую страну удовлетворить не может, поэтому постоянно возникают конфликты и скандалы по свежим историческим или каким-то иным эмоциональным точкам зрения. Это действительно, весьма конфликтная и скандальная история», - посетовал экс-советник президента.
При этом Клименко высказал мнение, что создать платный аналог «Википедии» невозможно, сравнив ее с операционными системами.
«Аналоги "Википедии" существуют, но их мало. Люди, хоть и бесплатно работают, но стараются, их энтузиазм способствует получению более расширенных трактовок, к сожалению, иногда с эмоциональными обвесами, которые потом вызывают скандалы. Мне кажется, создать аналогов "Википедии" за деньги невозможно. Похожая история – это операционные системы. Есть бесплатные, например Linux, которые создавались десятками и сотнями тысяч программистов, и Microsoft Windows, - то, что было сделано одной компанией», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сказал НСН, что не против поучаствовать в создании российского аналога «Википедии».
Согласно результатам опроса, проведенного «Радиоточкой НСН», 59% россиян считают, что привлечь к созданию «Википедии» стоило бы Вассермана. Второе и третье место среди ее потенциальных авторов наши подписчики отдали рэперу Моргенштерну (22% голосов) и режиссеру Никите Михалкову (11%).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Минфин США установил срок завершения сделок с «дочками» Альфа-банка и Сбербанка
- СМИ: В подмосковном Пушкино неизвестный открыл стрельбу на детской площадке
- Путин обсудил ситуацию на Украине с премьером Израиля
- США убрали из антироссийских санкций сделки, связанные с интеллектуальной собственностью
- СМИ: Дзюба не планирует продлевать контракт с «Зенитом»
- Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны
- СМИ: ВОЗ может закрыть региональный офис в Москве
- YouTube заблокировал трансляции канала Радио «Радонеж»
- Инфляция в Турции подскочила почти до 70 процентов
- Шипачев и Войнов перешли в ХК «Ак Барс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru