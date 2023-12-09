Без ОСАГО? Отсутствие автостраховки при регистрации не станет катастрофой

Отмена подтверждения ОСАГО при регистрации не спровоцирует разборки на дорогах, хотя камеры смогут отследить нарушителей далеко не везде, рассказал в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.



«Это не та функция, которая сильно влияет на безопасность, учитывая, что есть камеры видеофиксациии, которые могут считывать номера и выписывать штраф по умолчанию если нет этой бумаги. Возить с собой макулатуру смысла нет. Ни в одной стране мира нет в бардачках этой бумаги», - сказал Крохмаль.



Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что фотофиксация может быть эффективной, однако вопрос не работе системы, а в выборе конкретного автовладельца.