Без ОСАГО? Отсутствие автостраховки при регистрации не станет катастрофой
Аварийность на дорогах без автостраховки отрегулируют камеры видеофиксации.
Правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО до с 1 января по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.
А депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полис ОСАГО предлагается вообще исключить из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов при смене владельца, сообщает РИА Новости.
Автором инициативы является глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его мнению, следует избавить автовладельцев от обязанности заключать договор ОСАГО до регистрации транспорта.
После этого начались споры. Если предоставление полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства сделают необязательным, такая практика «вернет» российских автолюбителей в 1990-е годы, к дорожным «разборкам». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмена подтверждения ОСАГО при регистрации не спровоцирует разборки на дорогах, хотя камеры смогут отследить нарушителей далеко не везде, рассказал в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
«Это не та функция, которая сильно влияет на безопасность, учитывая, что есть камеры видеофиксациии, которые могут считывать номера и выписывать штраф по умолчанию если нет этой бумаги. Возить с собой макулатуру смысла нет. Ни в одной стране мира нет в бардачках этой бумаги», - сказал Крохмаль.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что фотофиксация может быть эффективной, однако вопрос не работе системы, а в выборе конкретного автовладельца.
«Если попасться по камере один, два, три, пять раз — штраф будет уже не 800 руб., может быть и восемь тысяч. Таких камер установлено очень много. Создать механизм, чтобы камеры считывали полис ОСАГО, не составляет труда. Что касается безопасности, вопрос не в общей системе, а в каждом автовладельце отдельно... Оснащение камерами все же заставит их купить ОСАГО», - резюмировал Канаев в интервью НСН.
Пока эксперты обсуждают последствия отмены ОСАГО при регистрации автомобиля, просчитали стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза. Она составит около 1600 рублей, сообщают «Известия».
Уточняется, что с включенной в полис Снегурочкой стоимость страховой программы составит более 18 тысяч.
Невысокая цена ОСАГО для зимнего волшебника объясняется несколькими факторами. При оформлении полиса в офисе ВСК персональный базовый тариф дедушки составил бы 1646 рублей, поскольку транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге. Также важен возраст-стаж опытного водителя.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил НСН, что на подорожание ремонта автомобилей повлияло цен на сами автомобили, изменение логистики, рост цен на ГСМ и страховки — как ОСАГО, так и КАСКО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru