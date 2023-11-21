Страховщики заявили, что отмена полисов ОСАГО «вернет» водителей в 1990-е
Если предоставление полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства сделают необязательным, такая практика «вернет» российских автолюбителей в 1990-е годы, к дорожным «разборкам». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
По словам собеседников агентства, проверка полиса ОСАГО — один из вариантов контроля наличия полиса у водителя. Также от РСА поступило предложение для сохранения такого контроля внедрить фотофиксацию дорожными камерами.
Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полис ОСАГО предлагается исключить из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов при смене владельца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru