Страховщики заявили, что отмена полисов ОСАГО «вернет» водителей в 1990-е

По словам собеседников агентства, проверка полиса ОСАГО — один из вариантов контроля наличия полиса у водителя. Также от РСА поступило предложение для сохранения такого контроля внедрить фотофиксацию дорожными камерами.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полис ОСАГО предлагается исключить из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов при смене владельца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

