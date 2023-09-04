ЦБ повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Ранее данный КТ составлял 1,7. Таким образом регулятор повысил его более, чем в 17 раз. В документе говорится, что принятое решение не затронет мотоциклы и легковые автомобили физлиц, которые оформляют полис ОСАГО при въезде в Россию.

Также Центробанк установил территориальный коэффициент ОСАГО для новых регионов России. С 1 января 2024 года для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей он составит 0,68, то есть минимальное значение. Это касается как граждан указанных территорий, так и транспортных средств, зарегистрированных в новых регионах.

Указание регулятора вступит в силу 12 сентября 2023 года.

Ранее закон о едином полисе автострахования (ОСАГО) для России и Белоруссии был принят на заседании Парламентского собрание Союза двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

