Без шансов на страховку: Введут ли в России ОСАГО для электросамокатов

«У этого законопроекта не такие большие перспективы, потому что контролировать исполнение этого закона практически невозможно. А создавать под это инфраструктуру государство не будет, так как бюджета под это нет. Невозможно контролировать текущие прокаты компаний, которые предоставляют услуги аренды, а уж тем более использование частных средств электромобильности. Все это будет решаться, как и сейчас, в рамках общего гражданского законодательства. Если лицо, которое управляет средством, наносит вред жизни, имуществу, то эти вопросы решаются через суд», - объяснил он.

По его словам, установить универсальный тариф для всех будет очень сложно, а агрегаторам придется включать стоимость страховки в цену аренды.

«Как будут рассчитывать стоимость страховки в месяц, год или день – не знаю, так как люди используют самокаты с разной интенсивностью. Это сложно представить себе. У агрегаторов все понятно – так как там есть абонемент, можно сразу включить в него страховку. Люди не будут покупать страховку, если индивидуально пользуются. А сделать универсальный тариф будет очень сложно», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее штраф до 30 тысяч рублей предложили ввести в РФ за пьяную езду на электросамокате и велосипеде. Соответствующий документ подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. Указывается, что ранее за такие нарушения предлагали штрафовать в 10 тысяч рублей, однако документ был доработан, передает «Радиоточка НСН».