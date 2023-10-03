Без шансов на страховку: Введут ли в России ОСАГО для электросамокатов
Страховщик Артем Искра заявил НСН, что для контроля необходимо будет выделить дополнительные средства из бюджета страны. Также сложно представить универсальный тариф для всех пользователей, добавил он.
Ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов не получится, так как для контроля необходимо будет выделить дополнительные средства из бюджета, заявил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра в беседе с НСН.
В России могут ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Например, речь идет о курьерах. Соответствующее предложение депутатов Госдумы положительно оценил Центробанк. Искра отметил, что у проекта нет перспектив.
«У этого законопроекта не такие большие перспективы, потому что контролировать исполнение этого закона практически невозможно. А создавать под это инфраструктуру государство не будет, так как бюджета под это нет. Невозможно контролировать текущие прокаты компаний, которые предоставляют услуги аренды, а уж тем более использование частных средств электромобильности. Все это будет решаться, как и сейчас, в рамках общего гражданского законодательства. Если лицо, которое управляет средством, наносит вред жизни, имуществу, то эти вопросы решаются через суд», - объяснил он.
По его словам, установить универсальный тариф для всех будет очень сложно, а агрегаторам придется включать стоимость страховки в цену аренды.
«Как будут рассчитывать стоимость страховки в месяц, год или день – не знаю, так как люди используют самокаты с разной интенсивностью. Это сложно представить себе. У агрегаторов все понятно – так как там есть абонемент, можно сразу включить в него страховку. Люди не будут покупать страховку, если индивидуально пользуются. А сделать универсальный тариф будет очень сложно», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее штраф до 30 тысяч рублей предложили ввести в РФ за пьяную езду на электросамокате и велосипеде. Соответствующий документ подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. Указывается, что ранее за такие нарушения предлагали штрафовать в 10 тысяч рублей, однако документ был доработан, передает «Радиоточка НСН».
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