ЦБ предложил повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из западных стран
Центральный банк намерен резко повысить тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщают СМИ.
Отмечается, что мера будет касаться транспортных средств из недружественных стран. В перечень входят США, государства Евросоюза, Австралия, Япония, Южная Корея.
Исключение планируется сделать для легковых автомобилей физических лиц.
На заседании Парламентского собрания Союза России и Белоруссии 19 июня принят закон о едином полисе ОСАГО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение сделает удобнее передвижение по территории двух стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru