Страховая компания назвала самые ненадежные китайские автомобили
С января по июнь 2023 года чаще всего участниками ДТП среди китайских машин становились автомобили марки Chery (37% всех аварий). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на исследование «Страхового Дома ВСК».
Отмечается, что данные были собраны на основе обращений российских автовладельцев за выплатами по полису ОСАГО. Вторую и третью строчку в антирейтинге заняли Geely (28%) и Haval (20%). За ними идут GreatWall (8%), Changan (3%), Faw (2%) и Omoda (1%).
Среди моделей Chery лидируют Tiggo 7 (23%), Tiggo 4(18%) и Tiggo 8 (12%). Среди продукции Geely самыми ненадежными оказались Emgrand (28%), Coolray (23%) и Atlas (22%). Статистику марки Haval возглавляет F7 (56%), реже в ДТП попадают Jolion (30%) и автомобили серии H (12%).
Ранее руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что до конца лета стоимость кузовного ремонта и покраски автомобилей в России может вырасти на 10%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru