Казахстан полностью исключил смертную казнь

В ноябре президент высказал мнение полной отмены смертной казни в республике без каких-либо оговорок.

Теперь статья «смертная казнь» как исключительная мера наказания исключается в УК Казахстана полностью.

В 2003 году в республике был введен мораторий на смертную казнь. Указ об этом подписал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

