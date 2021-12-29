Казахстан полностью исключил смертную казнь
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В сообщении отмечается, что 2 января 2021 года Токаев ратифицировал протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни с оговоркой. В нем президент оставлял за собой право применения смертной казни в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера.
В ноябре президент высказал мнение полной отмены смертной казни в республике без каких-либо оговорок.
Теперь статья «смертная казнь» как исключительная мера наказания исключается в УК Казахстана полностью.
В 2003 году в республике был введен мораторий на смертную казнь. Указ об этом подписал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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