Медведев: Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет
Бывший президент России, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в РФ теперь нет, сообщает РИА Новости.
По его словам, все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости.
«Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Медведев.
Он отметил, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция.
Напомним, ЛДПР может вынести на обсуждение инициативу о референдуме по вопросу возвращения смертной казни самых тяжких преступлений. Такое заявление сделала партия в Госдуме.
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