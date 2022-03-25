Медведев: Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет

Бывший президент России, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в РФ теперь нет, сообщает РИА Новости.

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По его словам, все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости.

«Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Медведев.

Он отметил, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция.

Напомним, ЛДПР может вынести на обсуждение инициативу о референдуме по вопросу возвращения смертной казни самых тяжких преступлений. Такое заявление сделала партия в Госдуме.

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ФОТО: Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий МедведевСмертная Казнь
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