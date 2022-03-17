«Не мальчики для битья»: В МИД объяснили причину выхода России из Совета Европы

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, так как «мы не хотели быть мальчиками для битья». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Она напомнила, что объединение ограничило Россию в правах как участника организации. Захарова подчеркнула, что Москва не собиралась быть «пораженной в правах, платить взносы, но при этом не иметь возможности отстаивать свою точку зрения».