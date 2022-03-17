«Не мальчики для битья»: В МИД объяснили причину выхода России из Совета Европы

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, так как «мы не хотели быть мальчиками для битья». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Она напомнила, что объединение ограничило Россию в правах как участника организации. Захарова подчеркнула, что Москва не собиралась быть «пораженной в правах, платить взносы, но при этом не иметь возможности отстаивать свою точку зрения».

Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что без России Совету Европы «нечем будет заняться». В связи с этим, по его мнению, единственный выход для объединения – это самораспуститься.

Ранее сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что от выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, РФ ничего не потеряет.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваПолитикаМИД РФРоссияСовет Европы
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