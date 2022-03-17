«Не мальчики для битья»: В МИД объяснили причину выхода России из Совета Европы
Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, так как «мы не хотели быть мальчиками для битья». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.
Она напомнила, что объединение ограничило Россию в правах как участника организации. Захарова подчеркнула, что Москва не собиралась быть «пораженной в правах, платить взносы, но при этом не иметь возможности отстаивать свою точку зрения».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что без России Совету Европы «нечем будет заняться». В связи с этим, по его мнению, единственный выход для объединения – это самораспуститься.
Ранее сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что от выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, РФ ничего не потеряет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru