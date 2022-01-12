«Удар по бронхам!»: Профессор назвал главное отличие «омикрон-штамма»
Высокая заразность «омикрона» связана с тем, что он живет в человеке «выше» других штаммов и поэтому легче переносится, рассказал НСН Константин Северинов.
Штамм коронавируса «омикрон» появился независимо от «дельты» и бьет по бронхам, а не легким, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что есть «пара недель» для подготовки к новому удару коронавируса, Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил накануне о серьезном увеличении количества зараженных «омикроном» в течение 7-10 дней.
«"Омикрон" хуже поражает легкие, в этом его, якобы, большая благостность. Поражая бронхи, он может распространяться быстрее, потому что вирус, который сидит в легком, сложнее выдохнуть наружу. Наиболее эффективно распространяется тот вирус, который будет находиться у нас в носоглотке и вместе с соплями и слизью будет выделяться наружу. А вирусы, которые поражают нас все глубже и глубже по дыхательному пути, в принципе, будут терять заразность, но будут приводить к большей тяжести заболевания», - сказал Северинов.
При этом он рассказал, что после «омикрона» мир может ждать «хорошая новость».
«"Омикрон" возник совершенно независимо от "дельты", он не является ее производным, а появился сам. Постоянно внутри заболевших людей ненаправленно и бесцельно возникают новые варианты, но некоторые из них могут оказаться более приспособленными к новой ситуации, чем «омикрон». Эволюция не может быть остановлена. Конечно же, новые варианты будут и процесс не закончен, но есть и хорошие новости. Возможно, исходные предсказания по пандемии были более-менее верны, тяжесть заболевания будет падать, а заразность увеличиваться», - отметил профессор Сколтеха.
Северинов подтвердил, что «омикрон» заразнее «дельты».
«В случае "омикрона" имеющиеся данные показывают, что он имеет меньшее сродство к клеткам легких по сравнению с ранними вариантами типа "дельты", и большее сродство к клеткам верхних дыхательных путей. Это означает, что относительно других вариантов он вниз к нам не очень сильно проникает, а размножается выше и распространяется больше, он просто более заразен», - разъяснил профессор.
Он также объяснил, при каком варианте было бы возможно заражение сразу двумя штаммами.
«Пока нет данных, имеются ли какие-то механизмы, с помощью которых один вариант вытесняет другой. Другой вопрос, что, если наша иммунная система отвечала бы разным набором антител на "омикрон" и "дельту", дифференцируя их, тогда было бы возможно заражение обоими вирусами. Но пока это не так. Клеточный иммунитет эффективно узнает и тот, и другой вариант, и борется с ними», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН назвал «гибридное» заражение разными штаммами коронавируса «маловероятным событием, которое не будет иметь никакого эффекта».
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