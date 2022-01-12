«Удар по бронхам!»: Профессор назвал главное отличие «омикрон-штамма»

Штамм коронавируса «омикрон» появился независимо от «дельты» и бьет по бронхам, а не легким, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что есть «пара недель» для подготовки к новому удару коронавируса, Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил накануне о серьезном увеличении количества зараженных «омикроном» в течение 7-10 дней.