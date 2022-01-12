Песков призвал готовиться к «высоким цифрам» заболеваемости омикрон-штаммом
Количество заболевших «омикроном» в России будет рекордно большим, что обуславливается спецификой нового штамма. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма. Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что он протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим», - передает слова Пескова РИА Новости.
Песков призвал привиться тех, кто еще не сделал этого. «Если те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны», - призвал он. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопрос о введении локдауна или режима самоизоляции заранее решить нельзя.
Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вспышка «омикрона» в России может привести к неприятным последствиям, поскольку низкая смертность от этого штамма пока касается только «привитых» стран,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- В Москве посадили мужчину, бросившего фаер в полицию на акции в поддержку Навального
- В СФ назвали размер средней прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
- В Казахстане обвиненный в русофобии новый министр информации заявил о демонизации своего образа
- Путин поддержал предложение сделать бесплатным газ для «Вечных огней»
- Бывшего мэра Ставрополя поймали на границе с поддельными документами
- Песков прокомментировал слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным
- Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
- В Кремле заявили, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории
- В Кремле пообещали принимать все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина
- Песков опроверг сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru