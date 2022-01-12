Песков призвал готовиться к «высоким цифрам» заболеваемости омикрон-штаммом

«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма. Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что он протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим», - передает слова Пескова РИА Новости.

Песков призвал привиться тех, кто еще не сделал этого. «Если те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны», - призвал он. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопрос о введении локдауна или режима самоизоляции заранее решить нельзя.

Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вспышка «омикрона» в России может привести к неприятным последствиям, поскольку низкая смертность от этого штамма пока касается только «привитых» стран,

