«Успешно переживем»: Волна «омикрона» будет выше осенней, но не страшной

«Учитывая, что "омикрон" более заразный, цифры могут быть выше осенней волны. Но все будет выглядеть не так страшно: согласно последним исследованиям "омикрон" менее опасный. Цифры, скорее всего, будут значительными, но смертность не такой высокой», - сказал Пестерев.

По его словам, россиянам не стоит ждать отмены масочного режима из-за того, что «омикрон» - не такой страшный штамм.

«Этот штамм в 4,17 раз менее смертельный, но, если заболеет очень большое количество людей, цифры могут быть такими же в абсолютном выражении. Поэтому никуда от нас не денутся масочный режим, необходимость вакцинации и ревакцинации. Если соблюсти эти меры, не забывая о социальном дистанцировании, мы эту волну успешно переживем», - уверен врач.

Пестерев считает, что в 2022 году мы сможем избавиться от понятия «пандемия».

«Если мы эту волну выдержим, система здравоохранения не даст какой-то сбой, не будет какого-то нового штамма с более высокой смертностью, в чем сильно сомневаются эксперты, то за 2022 год мы, наверное, сможем избавиться от понятия пандемия», - прогнозирует эксперт.

При этом он указал, когда ждать новых волн заболеваемости.

«На протяжении 2021 года начала прослеживаться определенная тенденция к сдвигу на весну и осень, это переформатируется в сезонную хворь. За исключением некоторых летних подъемов, по остальным волнам это заметно. Скорее всего, весной может быть еще один подъем, осенью тоже будет подъем», - сказал Пестерев.

Он также объяснил, при каких условиях могут быть введены новые ограничения или локдауны.