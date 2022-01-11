«Успешно переживем»: Волна «омикрона» будет выше осенней, но не страшной
Эксперты сильно сомневаются в появлении новых «смертельных штаммов», так что в 2022 году мы можем избавиться от понятия «пандемия», допускает Тимур Пестерев.
Россия успешно выдержит предстоящую атаку штамма коронавируса «омикрон», хотя цифры заболеваемости могут быть выше осенней волны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.
Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов выразил уверенность, что в России в конце января - начале февраля будет значительный подъем заболеваемости «омикроном».
«Учитывая, что "омикрон" более заразный, цифры могут быть выше осенней волны. Но все будет выглядеть не так страшно: согласно последним исследованиям "омикрон" менее опасный. Цифры, скорее всего, будут значительными, но смертность не такой высокой», - сказал Пестерев.
По его словам, россиянам не стоит ждать отмены масочного режима из-за того, что «омикрон» - не такой страшный штамм.
«Этот штамм в 4,17 раз менее смертельный, но, если заболеет очень большое количество людей, цифры могут быть такими же в абсолютном выражении. Поэтому никуда от нас не денутся масочный режим, необходимость вакцинации и ревакцинации. Если соблюсти эти меры, не забывая о социальном дистанцировании, мы эту волну успешно переживем», - уверен врач.
Пестерев считает, что в 2022 году мы сможем избавиться от понятия «пандемия».
«Если мы эту волну выдержим, система здравоохранения не даст какой-то сбой, не будет какого-то нового штамма с более высокой смертностью, в чем сильно сомневаются эксперты, то за 2022 год мы, наверное, сможем избавиться от понятия пандемия», - прогнозирует эксперт.
При этом он указал, когда ждать новых волн заболеваемости.
«На протяжении 2021 года начала прослеживаться определенная тенденция к сдвигу на весну и осень, это переформатируется в сезонную хворь. За исключением некоторых летних подъемов, по остальным волнам это заметно. Скорее всего, весной может быть еще один подъем, осенью тоже будет подъем», - сказал Пестерев.
Он также объяснил, при каких условиях могут быть введены новые ограничения или локдауны.
«При определенных предпосылках на перегрузку, если система здравоохранения справляться не будет, а это главный триггер к введению каких-то ограничений, будут вводиться меры», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН призвал россиян не бояться заразиться гибридной смесью «омикрона» и «дельты», отметив, что подхватить два штамма коронавируса одновременно почти невозможно.
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