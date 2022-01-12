«Россия не исключение»: Врач напомнил про мировую заболеваемость «омикроном»
Чтобы преодолеть новую вспышку COVID-19, нужно не вводить новые ограничения, а следить за выполнением уже имеющихся, считает глава центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ожидается новый виток пандемии COVID-19. По его словам, у России есть пара недель для подготовки к новому удару коронавируса.
«Вопрос ограничений и локдаунов не зависит от мнения эксперта, это решение правительства и Роспотребнадзора, мнение учитывается только в главном штабе по коронавирусной инфекции. Что касается возможного подъема заболеваемости – да, он прогнозируется с учетом динамики распространения нового штамма SARS-CoV-2 в странах Европы и США. Россия не является каким-то удивительным исключением», - пояснил врач.
Он подчеркнул, что в России все еще весьма формально относятся к использованию средств индивидуальной защиты, что противоречит мировым рекомендациям.
«Чтобы помочь системе здравоохранения, необходимо создать иммунное население и обеспечить требования по ношению средств индивидуальной защиты. К сожалению, это не осуществляется. Вот в любой торговый центр вы можете зайти: ни один ТЦ не требует жестко защиту органов дыхания. Маски надевают – и это больше носит рекомендательный характер – только на кассе. Человек надевает формально маску, делает три шага и тут же ее снимает. Это дискредитирует подобные меры и является дополнительным фактором распространения, потому что передача «омикрона» интенсивнее и быстрее, чем у остальных штаммов. Рекомендации уязвимым группам включают не просто маски, а респираторы N95, то есть второй степени защиты. Да и вообще в целом рекомендуется их использовать», - добавил ученый.
Викулов подверг критике утверждения о том, что маски и другие санитарные меры не работают, и призвал добиваться вакцинации 80% населения.
«Жесткие ограничения могут помочь! Маски работают не тогда, когда их надевает один из ста человек, а когда 90-95 человек из 100 правильно надевают и носят маски там, где это необходимо, в непроветриваемых помещениях, в местах скопления людей. Если мы будем требовать выполнения этого, тогда это будет работать. Как пример – Израиль, Арабские Эмираты, некоторые европейские страны, где предусмотрены штрафы за нарушение подобного. В плане вакцинации уже много чего сказано, темпы вакцинации усилились, доля вакцинированных также возросла, но, к сожалению, пока еще этого недостаточно, чтобы считать, что у нас устойчивый коллективный иммунитет. Необходимо не менее 80% привитого населения без учета неудач, без учета фальсифицированных сертификатов. Борьба с фальсификацией и борьба с антипрививочным движением разумным, доступным способом – вот это всё поспособствует сглаживанию новой волны COVID-19», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что России нет смысла изолироваться от внешнего мира из-за омикрон-штамма.
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