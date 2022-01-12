«Россия не исключение»: Врач напомнил про мировую заболеваемость «омикроном»

Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ожидается новый виток пандемии COVID-19. По его словам, у России есть пара недель для подготовки к новому удару коронавируса.