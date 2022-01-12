Без локдауна, но с прививкой: как Россия будет бороться с «омикроном»
Новый штамм коронавируса начинает распространяться в России, однако рекомендации для снижения заболеваемости остаются прежними.
В Россию пришел новый штамм коронавируса «омикрон», который вызвал противоречивые мнения среди врачей, исследователей и чиновников. Ряд экспертов считает, что Россию ждет короткая и легкая вспышка заболеваемости, которая позволит покончить с пандемией в 2022 году, тогда как другие специалисты уверены в опасности новой волны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается существенное увеличение заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон».
«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон».<...> Мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - сказал Собянин.
Россиян ожидает мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей. Такой прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
«Если смотреть на европейские страны, то у них рекордные показатели были в 2-2,5 раза выше, чем на «дельта» волне. Если по России была 40-41 тысяча [заболевших], то может быть и 90, и 100 тысяч в сутки. Но эта волна – она быстро начинается и быстро на спад идет. Если посмотреть по нашим соседям, то они пиковых значений достигли за пару недель. В некоторых странах уже спад начинается», - отметил специалист.
Россия успешно выдержит предстоящую атаку штамма коронавируса «омикрон», хотя цифры заболеваемости могут быть выше осенней волны: оптимистичным мнением поделился с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.
«Учитывая, что "омикрон" более заразный, цифры могут быть выше осенней волны. Но все будет выглядеть не так страшно: согласно последним исследованиям "омикрон" менее опасный. Цифры, скорее всего, будут значительными, но смертность не такой высокой», - сказал Пестерев.
А врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» и вовсе назвал «омикрон» откровенно более легким штаммом коронавируса, чем «дельта».
«Это откровенно более легкий штамм. То что у нас будет вспышка, я уже предсказывал. Я говорил, что это будет в конце февраля – марте, предполагал, что это будет 50-80 тыс. зараженных в день, но видимо по «омикрону» их будет значительно больше, но подавляющее количество идет бессимптомно либо с очень мягкими симптомами. Грубо говоря, это ОРЗ», - добавил теледоктор.
При этом все опрошенные «Радиоточкой НСН» врачи и ученые сошлись на необходимости вакцинироваться и соблюдать проверенные санитарно-эпидемические нормы. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев призвал россиян соблюдать все предписанные медиками санитарные меры, к которым многие жители страны относятся формально. По его словам, несоблюдение противоэпидемических правил может значительно ухудшить ситуацию.
«Меры-то известные, их надо все время соблюдать. Сейчас маски опять не носят, или носят на подбородке. Вакцинироваться в любом случае надо. Нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения как можно чаще. Сейчас уже особо не летают за границу, и, честно говоря, там нас тоже особо не ждут. <...> Будет распространение вируса по миру, а если не соблюдать меры, то будет ужасное», - заявил Малышев.
Многих жителей России пугают возможные ограничения и карантинные меры. Профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что россиянам не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ о том, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса.
«Закрывать границы уже достаточно бессмысленно. «Омикрон» распространился уже во всех станах, в том числе и в России, в довольно большом количестве. А там, где он не проявился, он проявится, и для этого уже не нужно ничего заносить со стороны», - пояснил он.
С ним солидаризировался и бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, в Москве также не нужно вводить ограничения для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса.
«Локдаунов делать не надо, а вот прививаться надо. Этот штамм более заразен, его контагиозность высокая. С точки зрения клиники, она отличается от предыдущих штаммов и в целом более похожа на грипп. Количество заболевших, к сожалению, будет нарастать, но вместо того, чтобы пугать друг друга или выстраивать какие-то версии, нужно решить одну простую проблему – привиться», - сказал Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Врачи также рекомендовали привиться тем, кто не успел это сделать, и провести ревакцинацию в том случае, если прививка была сделана более полугода назад. Существующие вакцины хуже защитят от нового варианта вируса, однако этот иммунитет всё же поможет избежать госпитализации, подчеркнул иммунолог Владимир Болибок.
«По сути дела, иммунитет у нас по отношению к «омикрону» обнулился, и он будет распространяться совершенно свободно и среди переболевших, и среди привитых. Разница в том, что у тех, кто вакцинировался или переболел, «омикрон» все-таки протекает в довольно легкой форме, дело до госпитализации, как правило, не доходит. А вот те, кто не привился, будут болеть тяжело, с госпитализацией и летальными исходами», - напомнил он.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко опроверг мнение, согласно которому пациенты переносят заболевание «омикроном» легче, чем другие виды коронавируса. Он подчеркнул, что больничные койки и в нашей стране, и за рубежом заполнены.
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