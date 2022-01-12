Без локдауна, но с прививкой: как Россия будет бороться с «омикроном»

В Россию пришел новый штамм коронавируса «омикрон», который вызвал противоречивые мнения среди врачей, исследователей и чиновников. Ряд экспертов считает, что Россию ждет короткая и легкая вспышка заболеваемости, которая позволит покончить с пандемией в 2022 году, тогда как другие специалисты уверены в опасности новой волны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается существенное увеличение заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон».<...> Мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - сказал Собянин.

Россиян ожидает мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей. Такой прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

«Если смотреть на европейские страны, то у них рекордные показатели были в 2-2,5 раза выше, чем на «дельта» волне. Если по России была 40-41 тысяча [заболевших], то может быть и 90, и 100 тысяч в сутки. Но эта волна – она быстро начинается и быстро на спад идет. Если посмотреть по нашим соседям, то они пиковых значений достигли за пару недель. В некоторых странах уже спад начинается», - отметил специалист.

Россия успешно выдержит предстоящую атаку штамма коронавируса «омикрон», хотя цифры заболеваемости могут быть выше осенней волны: оптимистичным мнением поделился с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.

«Учитывая, что "омикрон" более заразный, цифры могут быть выше осенней волны. Но все будет выглядеть не так страшно: согласно последним исследованиям "омикрон" менее опасный. Цифры, скорее всего, будут значительными, но смертность не такой высокой», - сказал Пестерев.