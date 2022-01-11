«Через 7-10 дней»: Собянин допустил критическую ситуацию с «омикроном»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается существенное увеличение заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон» (…) Мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости", - сказал Собянин.

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По его словам, в Москве сейчас довольно много заболевших «омикроном», и их количество увеличивается.

«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», - допустил Собянин.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что количество заболевших «омикроном» может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса. При этом он отметил, что «все будет не так страшно», поскольку «омикрон» в 4,17 раз менее смертельный, чем «дельта»-штамм.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСергей СобянинМосква
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