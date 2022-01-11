«Через 7-10 дней»: Собянин допустил критическую ситуацию с «омикроном»

По его словам, в Москве сейчас довольно много заболевших «омикроном», и их количество увеличивается.

«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», - допустил Собянин.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что количество заболевших «омикроном» может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса. При этом он отметил, что «все будет не так страшно», поскольку «омикрон» в 4,17 раз менее смертельный, чем «дельта»-штамм.

