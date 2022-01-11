Мурашко опроверг информацию о более легком перенесении «омикрона»

То, что пациенты переносят заболевание «омикроном» легче, чем другие виды коронавируса – не правда. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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Он подчеркнул, что, несмотря на то, что многие говорят о не тяжелом течение нового штамма, надо констатировать обратное, так как больничные койки и в нашей стране, и за рубежом, по его словам, заполнены.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в этом году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:РоссияЗаболеваниеОмикрон-штаммКоронавирусМинздрав
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