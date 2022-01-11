Быстрая и «детская»: Иммунолог охарактеризовал грядущую волну COVID-19
Новый штамм коронавируса будет передаваться через коллективы детей как школьного, так и дошкольного возраста, предупредил иммунолог Владимир Болибок.
В России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей. Такой прогноз дал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее во вторник замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце января – начале февраля. По его словам, это будет связано с новым штаммом «омикрон».
«Если смотреть на европейские страны, то у них рекордные показатели были в 2-2,5 раза выше, чем на «дельта» волне. Если по России была 40-41 тысяча [заболевших], то может быть и 90, и 100 тысяч в сутки. Но эта волна – она быстро начинается и быстро на спад идет. Если посмотреть по нашим соседям, то они пиковых значений достигли за пару недель. В некоторых странах уже спад начинается. А верхняя граница, до которой мы можем дойти, очень сильно зависит от пропускной способности наших лабораторий ПЦР-тестирования. Мы неоднократно сталкивались с тем, что подъем коронавирусных кривых на некоторых территориях буквально упирался в потолок. Этот потолок был вызван не тем, что кто-то что-то скрывал, а тем, что была исчерпана производительность лабораторий, и больше, чем они могут сделать, анализов не выполнялось, и мы не фиксировали реальную нашу заболеваемость. Сейчас во всех аптеках есть тесты для иммунно-химической диагностики, но почему-то они не учитываются в официальной статистике, хотя этот метод коррелирует хорошо с результатами ПЦР», - объяснил доктор.
По словам врача, основную «опасность» в новую волну будут представлять дети.
«Что касается локдауна, то сказать еще ничего не могу. Но волна «омикрона» только-только начинается именно по той причине, что люди были разобщены на протяжении десятидневных каникул. Да, мы видели кадры гулянок, толпы людей собирались, но это не так опасно, когда происходит на улицах. Наибольшую опасность сейчас будут представлять детские коллективы, что в детских садах, что в школах. В силу погодных условиях они долгое время находятся в закрытых помещениях, особо не проветришь их в сильный минус. Всё это будет приводить к тому, что канал передачи коронавируса через детское население заработает со страшной силой. Дети не привиты, они будут болеть «омикроном» в клинически выраженных формах, кому-то будет нужна госпитализация. А наша детская служба совершенно не готова к госпитализациям детей с пневмониями! По-разумному, придется какие-то наши госпитали перепрофилировать под детей. Ковидная койка детская – она двойная, ребенка же придется вместе с кем-то из родителей в больницу класть», - посетовал иммунолог.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Россия успешно выдержит предстоящую атаку штамма «омикрон», хотя цифры заболеваемости могут быть выше осенней волны.
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