Быстрая и «детская»: Иммунолог охарактеризовал грядущую волну COVID-19

В России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей. Такой прогноз дал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее во вторник замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце января – начале февраля. По его словам, это будет связано с новым штаммом «омикрон».