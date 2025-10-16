В России могут подорожать электромобили и гибриды из-за роста утильсбора
Правительство России готовит постановление о значительном увеличении утилизационного сбора, который будет распространяться не только на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но и на электромобили и гибриды. Проект документа, как отмечают эксперты, может привести к росту цен на такие машины и снижению спроса, сообщает издание «Профиль».
Согласно расчетам, приведенным «Автостатом», утилизационный сбор за ввоз гибридного кроссовера Seres M7 мощностью 439 лошадиных сил может вырасти с 667 тысяч до более чем 2 миллионов рублей. Для автомобилей, импортируемых по параллельному импорту, рост будет еще значительнее: например, для модели Lixiang L6 сбор может увеличиться с 3,4 тысячи до 1,8 миллиона рублей.
Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков полагает, что после введения новых ставок ввоз гибридов и электромобилей в Россию может практически прекратиться. По его словам, это приведет к сокращению поступлений в бюджет от таможенных сборов и снижению продаж на рынке новых энергоэффективных автомобилей.
В настоящее время в России реализуются меры государственной поддержки электромобилей российского производства, включая льготное кредитование и лизинг с субсидией до тридцати пяти процентов стоимости. Однако гибридные автомобили под эти программы не подпадают, передает «Радиоточка НСН».
