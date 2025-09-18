«Москвич» и Haval в первую очередь выиграют от возможного повышения утилизационного сбора на автомобили. Также в плюсе останется «АвтоВАЗ», заявил НСН в комментарии руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Спрос на автомобили из-за рубежа в России за последнюю неделю вырос сразу на 300%. Причина — новые правила утилизационного сбора, которые, согласно проекту Минпромторга, могут вступить в силу с 1 ноября. Россияне выстроились в огромные очереди на паромы и растаможку в попытке успеть купить последние стоящие экземпляры из Японии, Кореи и Германии, сообщает Baza. С 1 ноября льготные ставки (до 5200 рублей) сохранятся только для машин до 160 л. с. Всё, что мощнее (в основном кроссоверы и внедорожники), попадёт под коммерческий тариф, где суммы возрастут многократно – от сотен тысяч до миллионов рублей.