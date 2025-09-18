От резкого повышения утильсбора выиграют «Москвич» и Haval
Покупателям придется искать бюджетные варианты после многократного роста ставки сбора, заявил НСН автоэксперт Олег Мосеев.
«Москвич» и Haval в первую очередь выиграют от возможного повышения утилизационного сбора на автомобили. Также в плюсе останется «АвтоВАЗ», заявил НСН в комментарии руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Спрос на автомобили из-за рубежа в России за последнюю неделю вырос сразу на 300%. Причина — новые правила утилизационного сбора, которые, согласно проекту Минпромторга, могут вступить в силу с 1 ноября. Россияне выстроились в огромные очереди на паромы и растаможку в попытке успеть купить последние стоящие экземпляры из Японии, Кореи и Германии, сообщает Baza. С 1 ноября льготные ставки (до 5200 рублей) сохранятся только для машин до 160 л. с. Всё, что мощнее (в основном кроссоверы и внедорожники), попадёт под коммерческий тариф, где суммы возрастут многократно – от сотен тысяч до миллионов рублей.
«В целом 60% рынка приходится на кроссоверы, и это практически всё импорт. От такого повышения утильсбора выиграют Haval и «Москвич», поскольку попадают под программу промышленных субсидий. На них приходится 10-12% авторынка в России. Косвенно также выиграет «АвтоВАЗ», потому что часть потребителей, если не войдут в бюджеты, будут смотреть машины подешевле и классом пониже. Пока не понятно, что может получить «АВТОТОР». Плюс, не забываем про развитие проекта Chery под брендом Tenet на заводе в Калуге. Как только локализация там будет повышаться, они тоже будут в выигрыше. Правда, это не быстрая история. Хотя Минпромторг, как уже делал раньше, теоретически может авансом дать промышленные субсидии, но в нынешней ситуации, это вряд ли возможно. Если постановление все же примут, остается надеяться только на то, что китайские компании побегут быстрее осваивать пустующие производственные площадки в России, налаживать выпуск, проводить локализацию. И, соответственно, таким образом работать с ценой», - отметил собеседник НСН.
Главное новшество, согласно предложению Минпромторга, заключается в том, что при расчете размера утильсбора теперь будут учитывать не только объем двигателя, но и мощность. Льготный сбор для физических лиц, которые ввозят машины из-за рубежа для личного пользования, сохранится только на модели мощностью менее 160 л.с. При превышении этого показателя будет начисляться коммерческий «утиль», превышающий льготный многократно.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в зону риска попадают самые востребованные кроссоверы и внедорожники: Hyundai Palisade и Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, Toyota RAV4 и Highlander, BMW X3, X5 и пятая серия. Подорожают также гибриды и электромобили свыше 160 л. с., включая китайские модели. Например, на Geely Monjaro сбор вырастет с нынешних 3400 рублей до 952 тысяч с ноября, до 1,14 млн с 2026 года и до 1,67 млн с 2030.
Для автопроизводителей в России предусмотрены государственные промышленные субсидии, которые в первую очередь, предусматривают компенсацию утилизационного сбора.
