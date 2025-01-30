Продажи новых гибридных авто в РФ выросли в 2,9 раза по итогам 2024 года

Суммарные объемы продаж новых гибридных автомобилей в России по итогам 2024 года увеличились в 2,9 раза в сравнении с показателем за 2023 год и достигли отметки в 62,8 тысячи единиц. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на собственные данные.

Гибридные автомобили представляют собой транспортные средства, которые могут работать на двух источниках энергии – электричестве и горючих нефтепродуктах. Согласно данным, за 2024 год их доля на российском рынке выросла с 2% до 4%.

Отмечается, что лидером по объемам продаж в этом сегменте стал китайский бренд Lixiang. На долю автомобилей этой марки пришлось 37% российского рынка новых гибридов, или 23,2 тысячи реализованных единиц. На втором месте оказался еще один китайский бренд Voyah (8,7 тысячи штук). На третьей строчке расположился немецкий BMW (7,3 тысячи).

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с НСН заявил, что в сегодняшней экономической ситуации россиянам следует покупать автомобили по своим средствам и не влезать в кредиты по бешеным ставкам, передает «Радиоточка НСН».

