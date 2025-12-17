Китайский автомобильный люкс уходит из России из-за «чудовищного» утильсбора
Автоэксперт Андрей Ломанов заявил НСН, что есть несколько брендов, которые чувствуют себя уверенно, например Hongqi, но остальных ждут тяжелые времена.
Сегодня даже владельцы люкса стараются «донашивать» свои автомобили, первыми под ударом из-за утильсбора окажутся «китайцы», рассказал НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
На фоне общего снижения рынка примерно на 18% продажи ряда люксовых марок из КНР упали сразу в несколько раз. При этом прежде эти автомобили регулярно входили в топ-10 наиболее популярных моделей. Эксперты объясняют снижение интереса к китайским премиальным моделям их дороговизной и тем, что они уже вышли из моды. А владельцы таких машин жалуются на ржавеющие кузова и проблемы с электроникой, пишут «Известия». Ломанов назвал главные причины такого снижения.
«Здесь роль играет статус, есть категория граждан, которая хочет немецкий автомобиль, если говорим про люксовый сегмент. Если говорим про китайские автомобили, уровень комфорта и удобства салона очень высокий, но статуса им не хватает. Люксовые автомобили должны завоевывать свой статус десятилетиями. При этом россияне в целом стали меньше покупать автомобилей, это касается не только люксовых марок. Сейчас динамика продаж не очень хорошая, волнообразная. Сегодня утильсбор у нас чудовищный, поэтому ждем сильное снижение продаж. У люксовых автомобилей уже очень высокий ценник, а система кредитования стала сложнее, это обходится дорого. Владельцы люкса стараются сейчас «донашивать» то, что у них есть», - объяснил он.
По его словам, есть несколько китайских брендов, которые чувствуют себя уверенно, например Hongqi, но остальных ждут тяжелые времена.
«Я не думаю, что у китайского люкса большее будущее. Есть несколько брендов, которые чувствуют себя уверенно, например Hongqi. Но это все-таки исключение из правил. Многие люксовые бренды покинут Россию, так как не наладят здесь свое производство, чтобы обходить утильсбор. Hongqi как раз открывает здесь производство, что позволит сохранить вменяемый ценник на автомобили. В премиальном сегменте много гибридных автомобилей, они сейчас под угрозой из-за чудовищного утильсбора. Если, например, машина стоила 10 миллионов, а будет стоить 14 – это существенная разница. Допустим, бренду Exlantix – верхней линейке Chery –будет тяжело. Они не смогут в таком случае оставаться на рынке при не очень большом объеме продаж. Программа утильсбора рассчитана до 2030 года. Когда случится коллапс, мы не можем сказать, но автомобиль не может стоить как квартира в Подмосковье. Сегодня в России цены на автомобили одни их самых высоких в мире», - заключил собеседник НСН.
Доход многих людей, которые покупают люксовые автомобили, в миллионы раз превышает стоимость этого автомобиля, поэтому рынку не грозит стагнация даже после повышения утильсбора, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
