«Без Барби и L.O.L.» Российские производители игрушек рассчитывают на господдержку

«На российском рынке нет таких игрушек, и как мама я бы первая настаивала на внесении законопроекта о вреде таких игрушек. Я считаю, что это патология, это ненормально. Это стороннее влияние, которое не должно иметь отношения к нашим детям. Я бы положила на это вето и запретила бы даже ввозить в страну такие игрушки. Прежде всего, как мама мальчика, не могу представить, что мой сын увидит беременного мужчину. Это не входит в рамки моего сознания, воспитания», - отметила она.

По ее словам, представители отрасли в полной мере несут ответственность за игрушки, которые попадают к детям, сегодня в России есть компании, которые готовы поставлять на рынок отечественных кукол вместо Барби и «L.O.L».

«Мы, конечно же, за здоровое развитие, за защиту психики детей. Мы сертифицируем все товары, которые поступают на территорию РФ. Мы несем полную ответственность, понимаем нашу роль в формировании детского сознания и действует в рамках закона и правового поля всегда. До последних событий, конечно, были тенденции типа куклы L.O.L. Сейчас всё поменялось, и я очень рада, что нас есть возможность производить собственные торговые марки и вернуться к своим товарам, культам, помогать детям формировать свое, правильное российское сознание», - сказала эксперт.