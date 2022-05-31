«Без Барби и L.O.L.» Российские производители игрушек рассчитывают на господдержку
Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в эфире НСН рассказала об основных тенденциях в отрасли, а также призвала перестать ориентироваться исключительно на западных производителей.
Российский рынок игрушек готовится к переменам – из-за санкций и проблем с логистикой не все игрушки попадают в страну. Эксперты, представители отрасли в пресс-центре НСН отметили положительные моменты такого развития событий.
Так, учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова призвала внести соответствующий законопроект, который еще больше ограничит поставки зарубежных игрушек. Ранее появилась информация, что американская корпорация Mattel, знаменитая своими куклами Барби, выпустила новые игрушки - беременного Кена (жених Барби) и Барби-трансгендера. Уже летом в магазины США должна поступить серия «инклюзивных» Барби, среди которых будут куклы разных телосложений и рас, а также инвалиды. По мнению Лобановой, таким игрушкам в России не место.
«На российском рынке нет таких игрушек, и как мама я бы первая настаивала на внесении законопроекта о вреде таких игрушек. Я считаю, что это патология, это ненормально. Это стороннее влияние, которое не должно иметь отношения к нашим детям. Я бы положила на это вето и запретила бы даже ввозить в страну такие игрушки. Прежде всего, как мама мальчика, не могу представить, что мой сын увидит беременного мужчину. Это не входит в рамки моего сознания, воспитания», - отметила она.
По ее словам, представители отрасли в полной мере несут ответственность за игрушки, которые попадают к детям, сегодня в России есть компании, которые готовы поставлять на рынок отечественных кукол вместо Барби и «L.O.L».
«Мы, конечно же, за здоровое развитие, за защиту психики детей. Мы сертифицируем все товары, которые поступают на территорию РФ. Мы несем полную ответственность, понимаем нашу роль в формировании детского сознания и действует в рамках закона и правового поля всегда. До последних событий, конечно, были тенденции типа куклы L.O.L. Сейчас всё поменялось, и я очень рада, что нас есть возможность производить собственные торговые марки и вернуться к своим товарам, культам, помогать детям формировать свое, правильное российское сознание», - сказала эксперт.
Со своей стороны президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов подтвердил, что на российский рынок зачастую попадают некачественные иностранные игрушки.
«На наш рынок часто попадают такие игрушки, скандалы обычно связаны с качеством пластмассы, с качеством волос у кукол и прочее. Пока что в теме сексуальности у нас прецедентов не было», - объяснил Трунов.
Учредитель Toy.ru рассказала, что в компании следят за нормативами и не допускают на рынок «подделки», но «выгнать» китайские игрушки с рынка точно не получится.
«У нас есть и было право как у крупного дистрибьютора рассматривать фейки, подделки, несоответствующие ГОСТу, нормативам детские игрушки. У нас был ряд контрактов, когда нам прямо показывали, где продаются подделки. Производителю об этом докладывали, и эти сайты закрывались. У нас очень строгие параметры сертификации. Мы отсматриваем и проходим большое количество согласование прежде, чем игрушка попадает на российский рынок. То, что происходит на других рынках, мы комментировать вообще не можем, потому что там свои тенденции. Китай никуда не уходил. Я бы не сказала, что китайских игрушек стало больше или меньше. Это своя ниша, она работает, и мы ничего в данной ситуации не можем сделать, кроме как влиять на выбор родителей, доказывая качество своего товара», - добавила Лобанова.
Положительные моменты в уходе западных компаний увидел и врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он считает, что западные мультфильмы в связке с игрушками оказывают наибольшее влияние на психику ребенка.
«Идея о том, что с рынка уходят те или иные компании-изготовители – это неплохо. И я как психотерапевт с удовольствием отмечаю снижение давящей западной тенденции с точки зрения формирования семейных ценностей, восприятия тех или иных психологических проблем в семье», - сказал он в пресс-центре НСН.
При этом представитель Toy.ru объяснила, почему иностранные игрушки так популярны – все дело в обычном маркетинге.
«Западные производители вместе с игрушкой создают и другой контент – мультики, игры, приложения, одежда… В массе это дает информационный бум, и дети начинают просить то, что является топом. Но это не значит, что наши игрушки и символы не могут войти в этот топ. Просто нужно правильно преподнести героя, развить его в категориях образовательного, познавательного контента, а не только развлекательного», - заметила она.
Подводя итоги пресс-конференции, эксперты сошлись на том, что в нынешних условиях необходимо развивать российское производство игрушек, но без помощи государства в этом вопросе не обойтись.
«В уходе иностранных компаний с нашего рынка есть некий плюс: мы можем развивать свои торговые марки и стремиться к производству и импортозамещению, что даст развитие рынку детских игрушек. Здесь мы надеемся на поддержку государства и какую-то программу, чтобы поддержать отечественных производителей. У нас есть возможность заменять ассортимент и не зависеть от навязывания многолетних традиций, от которых было сложно уйти. Лидеры рынка сменились и мы рады любым изменениям на рынке, потому что это дает возможность развития новых производителей», - заключила учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова.
Ранее сообщалось, что датский производитель игрушек Lego принял решение о приостановке поставок своей продукции в Россию. Позже ретейл-компания Inventive Retail Group, занимающаяся продажей товаров Lego, re:Store и Nike, опровергла слухи о прекращении продаж конструктора Lego.
По данным Forbes, ни один из брендов игрушек «первой тройки» - Lego, Mattel, Hasbro - окончательно не ушел из России. Их продукция продается в прежнем режиме, только с измененными ценами по новому курсу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Путин одобрил присвоение звания Героя России лейтенанту, спасшему сослуживцев на Украине
- Центробанк не планирует отменять ограничения на покупку наличной валюты
- Евросоюз на полгода отложил запрет на покупку сырой нефти из РФ
- Гражданка России погибла в Таиланде
- Канада ввела санкции против Алины Кабаевой
- Алекперова освободили от обязанностей президента «Лукойла»
- На Украине арестовали имущество и счета «Татнефти»
- Появился немой видеоответ Пугачёвой на оскорбления в свой адрес
- МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории
- Сотрудники двух заводов «Боржоми» в Грузии объявили бессрочную забастовку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru