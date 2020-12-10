Врач рассказала об особенностях повторного заражения COVID-19

Чаще всего причиной «повторного» заражения коронавирусом является неправильная диагностика, а не настоящее заболевание. Об этом рассказала РИА «Новости» заведующая отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе» Галина Гольцаман.

Она объяснила, что повторные случаи заболевания COVID-19 могут обнаруживаться, когда человек не выздоровел, а следы вируса остались в носоглотке. Гольцман добавила, что рецидив коронавируса переносится легче, так как иммунная система активнее вырабатывает антитела.