Врач рассказала об особенностях повторного заражения COVID-19
Чаще всего причиной «повторного» заражения коронавирусом является неправильная диагностика, а не настоящее заболевание. Об этом рассказала РИА «Новости» заведующая отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе» Галина Гольцаман.
Она объяснила, что повторные случаи заболевания COVID-19 могут обнаруживаться, когда человек не выздоровел, а следы вируса остались в носоглотке. Гольцман добавила, что рецидив коронавируса переносится легче, так как иммунная система активнее вырабатывает антитела.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что рабочая группа экспертов ведомства изучает «единичные» случаи повторного заражения коронавирусом. Она подчеркнула, что такие случаи возникают у минимального количества людей с особенностями иммунной системы.
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