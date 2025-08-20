Олимпийский чемпион дзюдоист Халмурзаев завершил карьеру
Дзюдоист, олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев завершил свою карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.
По словам 31-летнего Халмурзаева, он в целом удовлетворен своей карьерой, а теперь планирует заняться тренерской работой и «передавать знания нашему подрастающему поколению».
«Сейчас мне интересно передавать свой опыт, тем более что молодежь у нас в дзюдо обладает большим потенциалом. Я вижу ребят, которые мне напоминают меня самого. Так что планируем с братом открывать школы дзюдо», - отметил Халмурзаев.
Дзюдоист за свою карьеру трижды выиграл Кубок Европы, завоевал золото на летней Универсиаде 2015 года, европейском первенстве 2016 года и Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Последним стартом спортсмена стал турнир Большого шлема в Астане в мае 2024 года.
Ранее о завершении карьеры заявила серебряный призер Игр в Токио тхэквондистка Татьяна Минина, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпийский чемпион дзюдоист Халмурзаев завершил карьеру
- «Наценка в 4 раза!»: Театр Вахтангова заявил, что не может бороться с мошенниками
- Участие в «Интервидении» подтвердили США и еще 20 стран
- США покрасят стену на границе с Мексикой в черный цвет
- Нехватку фильмов для подростков объяснили отсутствием книжных сюжетов
- В Израиле обозначили два сценария для Газы перед военной операцией
- Маск опроверг информацию о том, что он отложил создание своей партии
- В России проработают информирование о киберпреступлениях в приложениях
- Авторынок ждет роста продаж из-за снижения ставки Центробанка
- Военэксперт: «Коалиция желающих» отправит на Украину не войска, а наблюдателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru