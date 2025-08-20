Олимпийский чемпион дзюдоист Халмурзаев завершил карьеру

Дзюдоист, олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев завершил свою карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

По словам 31-летнего Халмурзаева, он в целом удовлетворен своей карьерой, а теперь планирует заняться тренерской работой и «передавать знания нашему подрастающему поколению».

«Сейчас мне интересно передавать свой опыт, тем более что молодежь у нас в дзюдо обладает большим потенциалом. Я вижу ребят, которые мне напоминают меня самого. Так что планируем с братом открывать школы дзюдо», - отметил Халмурзаев.

Дзюдоист за свою карьеру трижды выиграл Кубок Европы, завоевал золото на летней Универсиаде 2015 года, европейском первенстве 2016 года и Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Последним стартом спортсмена стал турнир Большого шлема в Астане в мае 2024 года.

Ранее о завершении карьеры заявила серебряный призер Игр в Токио тхэквондистка Татьяна Минина, напоминает RT.

