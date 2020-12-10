Считать бесполезно! Иммунолог об антителах после вакцинации от COVID-19
Доктор биологических наук Александр Апт в эфире НСН заявил, что первые выводы о результатах вакцинации можно будет делать не раньше, чем через год.
Привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» россияне рассказали об уровне антител после процедуры — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов, пишет РИА Новости. Все они тестировались через три недели после второй прививки, и у всех была вакцина, а не плацебо.
Доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН объяснил разные показатели у вакцинировавшихся особенностями организма и различным иммунитетом и отметил, что роль антител в защите организма в данном случае пока не исследована.
«Это естественный разброс, потому что мы все разные. Иммунная система у нас тоже разная, и отвечаем мы на стимул все по-разному. Одни из нас более чувствительны к болезням, а другие менее чувствительны. Это все совершенно элементарно. Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Но кто вообще сказал, что эти антитела блокирующие и защитные? Это все пока бессмысленный разговор. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - отметил он.
Уточняется, что у одного из получивших вакцину через три недели после вакцинации антитела были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза. Собеседник НСН предостерег от поспешных выводов. По его словам, болезнь еще слишком слабо изучена.
«Мы не знаем, какие показатели нормальные. Мы вообще об этом пока знаем слишком мало. Все досужие разговоры абсолютно ни о чем. Нужно читать статьи в зарубежных научных журналах и понимать, что они будут противоречить друг другу еще очень долго. Кстати, так с любой болезнью. Мы просто слишком мало знаем», - добавил эксперт.
Вирусолог Александр Чепурнов, между тем, заявил Ura.ru, что значение будет иметь не количество, а качество антител, и их эффективность можно будет проверить по статистике заболеваний после вакцинации.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что исследования вакцин для пожилых людей проходят очень успешно. По ее словам, результаты появятся в ближайший месяц и можно будет прививать людей старше 60 лет.
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