Считать бесполезно! Иммунолог об антителах после вакцинации от COVID-19

Привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» россияне рассказали об уровне антител после процедуры — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов, пишет РИА Новости. Все они тестировались через три недели после второй прививки, и у всех была вакцина, а не плацебо.

Доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН объяснил разные показатели у вакцинировавшихся особенностями организма и различным иммунитетом и отметил, что роль антител в защите организма в данном случае пока не исследована.

«Это естественный разброс, потому что мы все разные. Иммунная система у нас тоже разная, и отвечаем мы на стимул все по-разному. Одни из нас более чувствительны к болезням, а другие менее чувствительны. Это все совершенно элементарно. Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Но кто вообще сказал, что эти антитела блокирующие и защитные? Это все пока бессмысленный разговор. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - отметил он.