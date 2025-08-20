Армия России в ходе специальной военной операции освободила еще три населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, силы группировки войск «Центр» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ. Подразделения взяли под свой контроль села Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике.

В свою очередь, группировка войск «Восток» предприняла наступательные действия и освободила село Новогеоргиевка Днепропетровской области.

Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Вороное под Днепропетровском, напоминает RT.

