ВС России освободили три села в ДНР и Днепропетровской области
20 августа 202512:34
Армия России в ходе специальной военной операции освободила еще три населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, силы группировки войск «Центр» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ. Подразделения взяли под свой контроль села Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике.
В свою очередь, группировка войск «Восток» предприняла наступательные действия и освободила село Новогеоргиевка Днепропетровской области.
Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Вороное под Днепропетровском, напоминает RT.
