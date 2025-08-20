«Наценка в 4 раза!»: Театр Вахтангова заявил, что не может бороться с мошенниками
Давно необходимо принять законодательные меры, чтобы в досудебном порядке блокировать сайты-зеркала, аккаунты в различных соцсетях во избежание мошенничества с театральными билетами, заявил НСН Кирилл Крок.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок пожаловался НСН, что мошенники на разных сайтах-зеркалах театра продают билеты на их спектакли с тройной-четверной наценкой, однако никто с этим законодательно не борется.
Ранее театр Ленсовета в Петербурге в своем Telegram-канале предупредил о мошенничестве с билетами на спектакль Юрия Бутусова. Там отметили, что в последние дни мошенники массово рассылают сообщения якобы от лица театра с предложением выкупить билеты на спектакль «Макбет.Кино». Такие сообщения приходят в Telegram с личного аккаунта, который визуально дублирует официальный канал театра. Крок заявил, что его театр тоже страдает от мошенничества.
«Популярные театры очень часто сталкиваются с мошенничеством. Если доверчивые люди хотят пойти в театр, им даже в голову не приходит, что на том конце провода мошенники. Уже давным-давно пора законодательно принять меры для уголовной ответственности за это и в досудебном порядке блокировать все эти сайты-зеркала, аккаунты в различных соцсетях, на Авито, где билеты нашего Вахтанговского театра продают за три-четыре цены. Билет стоит четыре тысячи, а его продают за 20 тысяч. Если на официальном сайте покупаешь, то, конечно, все данные покупателей защищены. Но вы откройте Яндекс и увидите, сколько сайтов-перекупщиков с названием «Вахтанговский театр», и с этим законодательно никто не борется. Я как директор ничего не могу с этим сделать. Поэтому, это огромный черный бизнес. Именные билеты, да, есть, но мы не можем их сделать на все», - рассказал он.
Ранее директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская заявила НСН, что дефисное написание привычного названия в адресной строке сайта должно насторожить пользователей и предостеречь их от покупки билетов на этом ресурсе.
