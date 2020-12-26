Британские ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса

При этом специалисты отметили, что еще не установлено, какую опасность представляет вирус для зараженного человека.

По мнению ученых, штамм, который легче замещает собой другие формы SARS-CoV-2, более заразен. Однако, региональные ограничения не остановят его, если власти не закроют на карантин учебные заведения, поясняет Газета.ru.

Напомним, на прошлых выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый штамм вируса, выявленный в стране, на 70% заразнее других. В Лондоне и на юго-востоке Великобритании введены жесткие ограничения - закрыты все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, тренажерные залы и прочие заведения. Многие страны прекратили транспортное сообщение с Великобританией. Этот список пополняется.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.

