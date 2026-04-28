СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ БОНИ: БЕШЕНСТВО И ИЗВИНЕНИЯ

В середине апреля проживающая в Монако Виктория Боня записала 18-минутное обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. В нем она рассказала президенту о важных проблемах: блокировке Telegram, забое скота в Сибири, последствиях наводнения в Дагестане загрязнения моря в Анапе и других. При этом Боня отметила, что все «боятся» Путина, но она не боится.

После этого на Боню обрушилась волна критики. Особенно усердствовали телеведущий Владимир Соловьев, назвавший девушку «потрепанной шалавой», и депутат Госдумы Виталий Милонов, в устах которого она превратилась в «дубайскую эскортницу». Однако на обращение Бони неожиданно отреагировали в Кремле.

«Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони – прим. НСН) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, признав, что Боня действительно подняла резонансные темы, по которым ведется работа.

После этого Боню не менее неожиданно поддержал глава КПРФ Геннадий Зюганов, а телеведущая сообщила, что готовит иск к Соловьеву и Милонову, предложив присоединиться к нему «всех оскорбленных женщин».

Сегодня пришло время извинений Владимира Соловьева, анонсировавшего на 28 апреля телемост Москва-Монако с заставкой, напоминающей боксерский матч.

«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы, конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация за тем и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — сказал Соловьёв, ранее призвавший признать Боню иноагентом и просивший главу Следственного комитета РФ обратить на нее внимание.

При этом телеведущий пояснил, что его привели в бешенство слова Бони о том, что Путина боятся.

«Моя реакция была не столько на ваше обращение, сколько на то, что ваше обращение заметили на таком уровне. (…) Речь идёт не о тех проблемах, о которых вы говорили. Они есть, и мы их обсуждаем на передачах, и иногда даже гораздо жёстче, чем то, как я назвал вас, мы отзываемся о власти. Речь была о вашем начальном посыле: когда у вас прозвучали слова, обращённые к Путину: «Вас боятся». (…) И это вызвало у меня бешенство, когда это заметили наверху. Потому что Путина в России народ любит, а не боится», - подчеркнул Соловьев.

Сама Боня написала в соцсетях, что считает диалог с Соловьевым «маленькой победой».

«Самое важное, то что человек извинился. Это было важно дипломатически, чтобы было видно, что мы можем решать вопросы в нашей стране в диалоге. Второе важное – то, что Соловьев предложил свою платформу. Ей можно будет воспользоваться, если нас что-то беспокоит. Я считаю, это очень круто. А третье, нам надо создать народный форум», - начала строить глобальные планы Боня.