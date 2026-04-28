Бешенство и «дама из Монако»: Почему Соловьев извинился перед Боней
Соловьев признался, что его взбесили слова Бони о том, что «все боятся Путина», Милонову «наплевать» на ее обиды, а после слов Зюганова о «даме из Монако» заговорили про «бабий бунт».
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня назвала маленькой победой публичные извинения телеведущего Владимира Соловьева, устроившего ради этого телемост Москва-Монако. Резонансное обращение Бони к президенту РФ услышали в Кремле, после чего ее поддержал глава КПРФ Геннадий Зюганов, а вот депутат Госдумы Виталий Милонов пока не спешит просить прощения у девушки за оскорбления.
СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ БОНИ: БЕШЕНСТВО И ИЗВИНЕНИЯ
В середине апреля проживающая в Монако Виктория Боня записала 18-минутное обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. В нем она рассказала президенту о важных проблемах: блокировке Telegram, забое скота в Сибири, последствиях наводнения в Дагестане загрязнения моря в Анапе и других. При этом Боня отметила, что все «боятся» Путина, но она не боится.
После этого на Боню обрушилась волна критики. Особенно усердствовали телеведущий Владимир Соловьев, назвавший девушку «потрепанной шалавой», и депутат Госдумы Виталий Милонов, в устах которого она превратилась в «дубайскую эскортницу». Однако на обращение Бони неожиданно отреагировали в Кремле.
«Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони – прим. НСН) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, признав, что Боня действительно подняла резонансные темы, по которым ведется работа.
После этого Боню не менее неожиданно поддержал глава КПРФ Геннадий Зюганов, а телеведущая сообщила, что готовит иск к Соловьеву и Милонову, предложив присоединиться к нему «всех оскорбленных женщин».
Сегодня пришло время извинений Владимира Соловьева, анонсировавшего на 28 апреля телемост Москва-Монако с заставкой, напоминающей боксерский матч.
«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы, конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация за тем и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — сказал Соловьёв, ранее призвавший признать Боню иноагентом и просивший главу Следственного комитета РФ обратить на нее внимание.
При этом телеведущий пояснил, что его привели в бешенство слова Бони о том, что Путина боятся.
«Моя реакция была не столько на ваше обращение, сколько на то, что ваше обращение заметили на таком уровне. (…) Речь идёт не о тех проблемах, о которых вы говорили. Они есть, и мы их обсуждаем на передачах, и иногда даже гораздо жёстче, чем то, как я назвал вас, мы отзываемся о власти. Речь была о вашем начальном посыле: когда у вас прозвучали слова, обращённые к Путину: «Вас боятся». (…) И это вызвало у меня бешенство, когда это заметили наверху. Потому что Путина в России народ любит, а не боится», - подчеркнул Соловьев.
Сама Боня написала в соцсетях, что считает диалог с Соловьевым «маленькой победой».
«Самое важное, то что человек извинился. Это было важно дипломатически, чтобы было видно, что мы можем решать вопросы в нашей стране в диалоге. Второе важное – то, что Соловьев предложил свою платформу. Ей можно будет воспользоваться, если нас что-то беспокоит. Я считаю, это очень круто. А третье, нам надо создать народный форум», - начала строить глобальные планы Боня.
«ДАМА ИЗ МОНАКО»: ОТ ЗЮГАНОВА ДО МИЛОНОВА
Имя Бони, вероятно впервые, прозвучало и из уст 81-летнего главы КПРФ Геннадия Зюганова.
«Вот Виктория — зря улыбаетесь — она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились: и почему Анапа грязное пятно, и почему вовремя не отреагировали на помощь Дагестану, Чеченской Республике», — сказал Зюганов на заседании парламента.
При этом Зюганов изумился, почему «даму из Монако» услышали в Кремле, а обращения на эти же темы 5 тысяч депутатов-коммунистов - нет. На этом фоне глава КПРФ предупредил в день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, что Россию по осени может ждать повторение событий 1917 года, если срочно не принять финансово-экономические меры.
Это вызвало волну шуток о «пчелах против меда» и грядущий «бабий бунт».
А вот депутат Госдумы Виталий Милонов пока не спешит извиняться перед Викторией Боней, которую он назвал «дубайской эскортницей», но потом изменил показания.
«Я думал, что Боня — это дубайская эскортница. Оказывается, не дубайская. Нормальные люди в Монако не живут — это зашквар. Боня, возвращайся домой, нечего тебе на чужбине делать», — извернулся депутат.
В ответ Боня пригрозила коллективным иском за клевету и унижение достоинства за неуважение не к ней лично, а ко всем женщинам.
«Публичные оскорбления, ярлыки "проститутки" и "эскортницы", направленные в адрес известных женщин, звучат снова и снова. После подобных нападок появляются сообщения, что женщин доводят до нервных срывов и даже госпитализаций. Это недопустимо для человека, находящегося во власти и обязанного защищать граждан, а не травить их», — подчеркнула экс-участница «Дома-2», указав на высказывания Соловьева, Милонова и дизайнера Артемия Лебедева.
При этом Милонов, в отличие от Соловьева, пока не взял назад свои слова.
«Плевать я хотел на нее!» - сказал он НСН, отвечая на вопрос о намерениях Бони.
На момент выхода материала, позиция депутата из Санкт-Петербурга не изменилась. При этом в выходные Милонова публично обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года».
Горячие новости
- Действие военного положения продлили на Украине ещё на 90 дней
- Дойдет до Сочи: Экологи бьют тревогу из-за нефтяного пятна в Туапсе
- Бешенство и «дама из Монако»: Почему Соловьев извинился перед Боней
- Врач призвал использовать интернет-блокировки для борьбы с тревогой
- Три человека погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы
- Лучше не будет: Почему государство не может спасти микробизнес
- Генерал Болдырев назвал единственный вариант защиты Туапсе от ударов
- Набиуллина рассказала, какой видит российскую экономику в 2036 году
- В Кремле рассказали о работе по недопущению атак Киева по НПЗ и городам России
- Песков: Разумеется, парад Победы состоится