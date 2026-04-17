«Колокол революции!»: Ответ Кремля обратившейся к Путину Боне взорвал соцсети
Дмитрий Песков заявил, что экс-участница «Дома-2», действительно подняла резонансные темы, Боня ответила ему и иноагентам, а Собчак отвергла обвинения в заговоре.
В эпицентре внимания СМИ в конце недели оказалась блогерша и экс-телеведущая Виктория Боня, на обращение которой к президенту РФ Владимиру Путину отреагировали в Кремле. В 18-минутном видеообращении к главе государства проживающая в Монако экс-участница «Дома-2» затронула сразу несколько резонансных тем, после чего пояснила антироссийским медиа, что не предаст свою страну, которую безумно любит.
«ВАС ВСЕ БОЯТСЯ»: 18 МИНУТ СЛАВЫ
Виктория Боня, прославившаяся 20 лет назад на всю страну как участница телешоу «Дом-2», в 2011 году переехала жить в Монако на фоне романа с бизнесменом из Ирландии Алексом Смерфитом. С тех пор она привлекала внимание исключительно светских СМИ, смаковавших ее личную жизнь, пикировки с Ксенией Собчак и приключения на красной дорожке Каннского фестиваля.
В марте 2026 года Боня внезапно заступилась за фермеров из Новосибирской области, «скрестив» забой скота с блокировкой в России мессенджеров и призвав «подниматься всем обществом и говорить об этом, бунтовать». 14 апреля 46-летняя блогерша обратилась с 18-минутным видеообращением к Владимиру Путину, на которое через несколько ней отреагировали в Кремле.
«Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони – прим. НСН) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также признал, что это «действительно весьма резонансные темы», по которым ведется большая работа.
В своем обращении Боня, в частности, указала на ситуацию с забоем скота в Сибири, наводнением в Дагестане, загрязнением моря в Анапе, блокировкой мессенджеров и судьбой блогеров Чекалиных. При этом девушка отметила, что «все боятся» Путина, но не она.
«Я это делаю от лица народа, они меня об этом не просили, но я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы боятся, а вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться. Я не боюсь, потому что живу по сердцу», - подчеркнула блогерша, пояснив, что хочет пробиться через «огромную толстую стену» между народом и Путиным.
По ее мнению, чиновники доводят до президента недостоверную информацию о проблемах. При этом Боня заверила, что «очень любит свою страну» и поддерживает Путина.
«Владимир Владимирович, мы вас поддерживаем тоже. И считаем вас очень сильным политиком, но многого вы не знаете», - отметила экс-участница «Дома-2».
Ответ Бони из Кремля разлетелся по всем СМИ и государственным информагентствам, впрочем, как и ее ответная благодарность.
«Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы», - заявила инфлюенсер в запрещенной в РФ соцсети.
ИНОАГЕНТЫ И ЗАГОВОР СОБЧАК
После небывалого резонанса Виктория Боня сообщила, что с ней пытались связаться и взять интервью антироссийские СМИ и покинувший Россию блогер Юрий Дудь, признанный в РФ иноагентом.
«Ребят, смотрите, у нас с вами разные задачи. Я свое обращение сделала, на котором миллион лайков, это о многом говорит. Происходят катастрофы и страшные ситуации в нашей стране (…) Задача моя была подсветить ситуации, чтобы было их решение. Я никаких интервью раздавать не буду, я свою страну люблю, не предам ее, я за страну, за народ. Мне поступают тысячи просьб о помощи, невозможно молчать, вот и все. (…) Поэтому не надо из этого выкручивать то, чего нет», - отметила им телеведущая, подчеркнув, что «безумно любит» Россию и учит в Монако дочку русскому языку.
Вместе с тем Боня сообщила в соцсетях, что Ксения Собчак инициировала в отношении нее «заказное расследование».
«Команда Собчак уже роет под меня. Сегодня они предлагали деньги (и не маленькие) за интервью человеку, чтобы он выставил меня в нелицеприятном свете. Скорее всего, в ближайшее время против меня будет делаться вброс», - предупредила девушка.
Со своей стороны, Собчак с иронией прокомментировала это заявление, связав его с «манией преследования» и желанием «еще большего хайпа». Вместе с тем она назвала здравым видеообращение Бони к Путину.
«А обращение хорошее, правда. Колокол революции. Другого Герцена у меня, друзья, для вас нет — какое время, такой и Герцен! Но это лучше, чем ничего, поэтому не унываем», - добавила Собчак.
При этом в ее Telegram-канале «Кровавая барыня» появились мнения многочисленных экспертов, в которых Боню, в частности, назвали «силиконовым Эрролом Маском», который из Монако «работает на Россию в одной команде».
Тем временем соцсети наполнились мемами, отсылами к «солнцу Монако» и даже предложениями избрать Боню в Госдуму.
