«ВАС ВСЕ БОЯТСЯ»: 18 МИНУТ СЛАВЫ

Виктория Боня, прославившаяся 20 лет назад на всю страну как участница телешоу «Дом-2», в 2011 году переехала жить в Монако на фоне романа с бизнесменом из Ирландии Алексом Смерфитом. С тех пор она привлекала внимание исключительно светских СМИ, смаковавших ее личную жизнь, пикировки с Ксенией Собчак и приключения на красной дорожке Каннского фестиваля.

В марте 2026 года Боня внезапно заступилась за фермеров из Новосибирской области, «скрестив» забой скота с блокировкой в России мессенджеров и призвав «подниматься всем обществом и говорить об этом, бунтовать». 14 апреля 46-летняя блогерша обратилась с 18-минутным видеообращением к Владимиру Путину, на которое через несколько ней отреагировали в Кремле.

«Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони – прим. НСН) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также признал, что это «действительно весьма резонансные темы», по которым ведется большая работа.

В своем обращении Боня, в частности, указала на ситуацию с забоем скота в Сибири, наводнением в Дагестане, загрязнением моря в Анапе, блокировкой мессенджеров и судьбой блогеров Чекалиных. При этом девушка отметила, что «все боятся» Путина, но не она.

«Я это делаю от лица народа, они меня об этом не просили, но я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы боятся, а вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться. Я не боюсь, потому что живу по сердцу», - подчеркнула блогерша, пояснив, что хочет пробиться через «огромную толстую стену» между народом и Путиным.

По ее мнению, чиновники доводят до президента недостоверную информацию о проблемах. При этом Боня заверила, что «очень любит свою страну» и поддерживает Путина.

«Владимир Владимирович, мы вас поддерживаем тоже. И считаем вас очень сильным политиком, но многого вы не знаете», - отметила экс-участница «Дома-2».

Ответ Бони из Кремля разлетелся по всем СМИ и государственным информагентствам, впрочем, как и ее ответная благодарность.

«Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы», - заявила инфлюенсер в запрещенной в РФ соцсети.