Пригожин заявил, что его дочь получила орден Мужества за погибшего на СВО мужа
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что его дочь Даная стала обладательницей ордена Мужества — награду вручили в память о её супруге Евгении Ткаченко, погибшем в зоне специальной военной операции.
Как пояснил Пригожин, 28‑летний Евгений, сражавшийся на Купянском направлении, был удостоен государственной награды посмертно.
Пригожин не исключил, что возьмётся за продюсирование киноленты, посвящённой жизни и подвигу Евгения. Судьба мужчины сложилась драматично: детство он провёл в детском доме, а с началом СВО добровольно отправился на фронт, оставив дома молодую жену и только что родившегося сына.
Особую горечь ситуации придаёт то, что после смерти Евгения внезапно появились его кровные родственники — они вступили в судебную тяжбу с Данаей из‑за положенных посмертных выплат. По словам Пригожина, эти люди изрядно потрепали нервы семье, хотя при жизни Евгения никак его не поддерживали.
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