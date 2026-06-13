Пригожин заявил, что его дочь получила орден Мужества за погибшего на СВО мужа

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что его дочь Даная стала обладательницей ордена Мужества — награду вручили в память о её супруге Евгении Ткаченко, погибшем в зоне специальной военной операции.

Зять продюсера Пригожина погиб на СВО

Как пояснил Пригожин, 28‑летний Евгений, сражавшийся на Купянском направлении, был удостоен государственной награды посмертно.

Пригожин не исключил, что возьмётся за продюсирование киноленты, посвящённой жизни и подвигу Евгения. Судьба мужчины сложилась драматично: детство он провёл в детском доме, а с началом СВО добровольно отправился на фронт, оставив дома молодую жену и только что родившегося сына.

Особую горечь ситуации придаёт то, что после смерти Евгения внезапно появились его кровные родственники — они вступили в судебную тяжбу с Данаей из‑за положенных посмертных выплат. По словам Пригожина, эти люди изрядно потрепали нервы семье, хотя при жизни Евгения никак его не поддерживали.

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
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