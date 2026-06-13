На некоторых АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на бензин
В Татарстане на ряде автозаправочных станций образовались очереди. Об этом проинформировала пресс‑служба руководителя республики Рустама Минниханова. Для того чтобы не допустить нагнетания обстановки и искусственного роста спроса, власти ввели временное ограничение на объём приобретаемого топлива на отдельных АЗС.
В пресс‑релизе подчёркивается, что Рустам Минниханов потребовал максимально ответственно подойти к урегулированию ситуации. Кроме того, он поручил проработать дополнительные меры, призванные обеспечить защиту промышленных объектов и элементов городской инфраструктуры.
Причиной принятия таких мер стала атака ВСУ на Закамский регион Татарстана, произошедшая утром 12 июня. В результате удара в Нижнекамске оказались повреждены жилой дом и нефтехимический комплекс; ранения получили четыре человека.
Аналогичные сложности наблюдаются и в других регионах. Так, с последних чисел мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на покупку бензина: в качестве причины дефицита власти указали на проблемы с поставками — они возникли из‑за повреждений трассы Р‑280 «Новороссия», проходящей через новые регионы в направлении Крыма. В первых числах июня на 15 автозаправочных станциях Краснодарского края была временно прекращена реализация бензина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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