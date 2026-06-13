Космонавт Юрчихин назвал дизайнерские костюмы для астронавтов вульгарностью
Лётчик‑космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин в разговоре с ТАСС высказался против того, чтобы привлекать молодёжь в ракетно‑космическую сферу с помощью модных коллабораций.
По его мнению, главным магнитом для нового поколения должны быть реальные успехи и достижения отрасли, а не элементы поп‑культуры вроде дизайна одежды.
Комментируя новости о костюмах от Prada для астронавтов и потенциальном появлении подобных партнёрств в России, Юрчихин подчеркнул: космос нельзя сводить к моде.
Напомним, компания Axiom Space совместно с модным домом Prada разработала специальный костюм, который астронавты будут надевать под скафандр — он нужен для охлаждения и вентиляции. Изделие оснащено системой трубок, размещённых в зонах основных мышечных групп человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пригожин заявил, что его дочь получила орден Мужества за погибшего на СВО мужа
- Космонавт Юрчихин назвал дизайнерские костюмы для астронавтов вульгарностью
- Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг
- На некоторых АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на бензин
- В Крыму произошла авария на химзаводе
- Огромная промоина образовалась на одной из дамб в Краснодарском крае
- ВС Швеции утверждают, что вылетали на перехват российских истребителей
- Бутман и американский певец Харрис выпустили альбом «Голоса джаза»
- Фильм «Лило и Стич-2» снимет режиссер «Дикого робота» Сандерс
- В Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам