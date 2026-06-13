Космонавт Юрчихин назвал дизайнерские костюмы для астронавтов вульгарностью

Лётчик‑космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин в разговоре с ТАСС высказался против того, чтобы привлекать молодёжь в ракетно‑космическую сферу с помощью модных коллабораций.

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По его мнению, главным магнитом для нового поколения должны быть реальные успехи и достижения отрасли, а не элементы поп‑культуры вроде дизайна одежды.

Комментируя новости о костюмах от Prada для астронавтов и потенциальном появлении подобных партнёрств в России, Юрчихин подчеркнул: космос нельзя сводить к моде.

Напомним, компания Axiom Space совместно с модным домом Prada разработала специальный костюм, который астронавты будут надевать под скафандр — он нужен для охлаждения и вентиляции. Изделие оснащено системой трубок, размещённых в зонах основных мышечных групп человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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