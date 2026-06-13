Число погибших в ДТП в Одинцове увеличилось до двух
В результате дорожно‑транспортного происшествия в Одинцове число жертв возросло до двух человек, а количество пострадавших достигло 21. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в аварии погибли два человека, ещё 21 участник происшествия получил травмы разной степени тяжести. Ранее фигурировали иные цифры — один погибший и 14 пострадавших.
В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. По словам представителя ведомства, следователь следственного управления УМВД по Одинцовскому городскому округу открыл дело против водителя «Камаза» (мужчина 1972 года рождения) по ч. 5 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Прокуратура Московской области сообщает, что авария случилась на втором километре Луцинского шоссе: столкнулись грузовой автомобиль «Камаз» и рейсовый микроавтобус.
Ранее в Ленинском районе Екатеринбурга произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и пешеходов, жертвами которого стали четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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