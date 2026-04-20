«Вы враг народа»: Боня ответила призвавшему признать ее иноагентом Соловьеву
Телеведущий Владимир Соловьев сам является «врагом народа» и человеком, который «раскачивает лодку». Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила блогер Виктория Боня.
В своих соцсетях она указала, что того, как она записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, только Соловьев увидел её «причастность к Зеленскому» и то, что её якобы «кто-то купил».
«Вы пытаетесь из меня сделать врага, не предоставив ни одного доказательства. Потому что вы так решили, персонаж Соловьев», — отметила Боня.
Блогер добавила, что будет добиваться удаления телеведущего с федерального канала, так как, по её словам, он не имеет права быть голосом народа.
Ранее Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» назвал Боню «персонажем», через которого «в стране раскачивают обстановку». Также он поинтересовался у Минюста РФ, почему блогера ещё не признали иноагентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
