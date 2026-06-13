Изначально французская прокуратура требовала для обвиняемых до восьми лет тюремного заключения. По версии следствия, именно эта группа причастна к ограблениям Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе, совершённым в 2023 году.



В числе осуждённых — пять мужчин и одна женщина; всех признали виновными в участии в преступном сговоре, а части из них дополнительно инкриминировали кражу культурных ценностей.



Наибольший срок — семь лет — получил Михаил Замтарадзе; после освобождения ему будет запрещён въезд во Францию. Ранее он уже был осуждён в Литве — там ему назначили наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев тюрьмы за похищение книг на сумму свыше 600 тысяч евро.



Ещё один фигурант, Бека Цирекидзе, приговорён к четырём годам заключения. До этого в Эстонии он получил три с половиной года лишения свободы.



Двое других обвиняемых были осуждены заочно: они уже отбывают пятилетний срок в Грузии, власти которой не осуществляют выдачу своих граждан. Французский суд назначил им по шесть лет тюрьмы и выдал ордер на арест.



Следствие полагает, что преступники могли входить в две отдельные подгруппы в рамках крупной транснациональной криминальной сети, действовавшей в разных европейских государствах. Издание Ouest‑France отмечало, что аналогичные эпизоды хищения редких изданий фиксировались в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер сказал НСН, что протесты против «культурного бойкота» российских режиссеров — безусловно, позитивный шаг, однако двойные стандарты в культуре останутся, хотя они оборачиваются против тех, кто их внедряет.

