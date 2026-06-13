Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг
Французский суд вынес приговор шестерым гражданам Грузии, признанным виновными в хищении редких книжных изданий — в их числе первые экземпляры и рукописи произведений русских писателей‑классиков, в частности Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Как пишет газета Monde, фигуранты дела получили сроки от полутора лет (условно) до семи лет лишения свободы.
Изначально французская прокуратура требовала для обвиняемых до восьми лет тюремного заключения. По версии следствия, именно эта группа причастна к ограблениям Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе, совершённым в 2023 году.
В числе осуждённых — пять мужчин и одна женщина; всех признали виновными в участии в преступном сговоре, а части из них дополнительно инкриминировали кражу культурных ценностей.
Наибольший срок — семь лет — получил Михаил Замтарадзе; после освобождения ему будет запрещён въезд во Францию. Ранее он уже был осуждён в Литве — там ему назначили наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев тюрьмы за похищение книг на сумму свыше 600 тысяч евро.
Ещё один фигурант, Бека Цирекидзе, приговорён к четырём годам заключения. До этого в Эстонии он получил три с половиной года лишения свободы.
Двое других обвиняемых были осуждены заочно: они уже отбывают пятилетний срок в Грузии, власти которой не осуществляют выдачу своих граждан. Французский суд назначил им по шесть лет тюрьмы и выдал ордер на арест.
Следствие полагает, что преступники могли входить в две отдельные подгруппы в рамках крупной транснациональной криминальной сети, действовавшей в разных европейских государствах. Издание Ouest‑France отмечало, что аналогичные эпизоды хищения редких изданий фиксировались в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер сказал НСН, что протесты против «культурного бойкота» российских режиссеров — безусловно, позитивный шаг, однако двойные стандарты в культуре останутся, хотя они оборачиваются против тех, кто их внедряет.
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