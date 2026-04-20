«Наплевать!»: Милонов отреагировал на угрозу Бони подать на него в суд за оскорбление
Виталий Милонов заявил НСН, что ему абсолютно неинтересна тема с телеведущей и ее угроза с иском.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с НСН, что его абсолютно не волнует намерение Виктории Бони подать иск против него.
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что хочет подать коллективный иск против телеведущего Владимира Соловьёва, депутата Госдумы Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом она рассказала в видеоролике, опубликованном в ее социальных сетях. В частности, в видеообращении Боня вставила отрывок, на котором Милонов сравнивает ее с верблюдом, «сопровождающим арабских шейхов». Ранее чиновник также называл ее «дубайской эскортницей». Сам Милонов заявил, что ему плевать на эту угрозу.
«Нет поинтереснее темы? Плевать я хотел на нее», - отрезал он в разговоре с журналистом НСН.
Напомним, что шумиха вокруг телеведущей началась после того, как она в своем блоге опубликовала видеообращение к президенту России, в котором затронула такие темы, как блокировка соцсетей, массовый забой скота в Новосибирской области, реакцию властей на недавнее наводнение в Дагестане и проблемы бизнеса. Она посетовала, что реакция на эти проблемы и внимание к ним недостаточное со стороны властей, а также отметила, что «президента боятся, поэтому не говорят ему правду». После этого на обращение Бони отреагировали в Кремле, отметив, что видеообращение посмотрели, а упомянутыми проблемами активно занимаются. Однако затем в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий призвал главу СК РФ Александра Бастрыкина дать правовую оценку словам Бони и признать ее иноагентом за «раскачивание обстановки в стране», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Что касается дизайнера Лебедева, то саму Боню он не оскорблял, однако экс-звезда «Дома-2» решила заступиться за ведущую популярного шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко, которой Лебедев нахамил во время выпуска шоу. Блогер заявила, что публичные люди, работающие на телевидении и обладающие депутатскими полномочиями, не имеют права оскорблять женщин. В связи с этим она призвала всех женщин объединиться для подачи иска.
- «Наплевать!»: Милонов отреагировал на угрозу Бони подать на него в суд за оскорбление
