Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с НСН, что его абсолютно не волнует намерение Виктории Бони подать иск против него.

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что хочет подать коллективный иск против телеведущего Владимира Соловьёва, депутата Госдумы Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом она рассказала в видеоролике, опубликованном в ее социальных сетях. В частности, в видеообращении Боня вставила отрывок, на котором Милонов сравнивает ее с верблюдом, «сопровождающим арабских шейхов». Ранее чиновник также называл ее «дубайской эскортницей». Сам Милонов заявил, что ему плевать на эту угрозу.

«Нет поинтереснее темы? Плевать я хотел на нее», - отрезал он в разговоре с журналистом НСН.