В Крыму произошла авария на химзаводе
На химическом заводе «Титановые Инвестиции», расположенном неподалёку от Армянска (север Крыма), случилась авария. В настоящее время ведутся работы по её ликвидации.
По данным главы городской администрации Василия Телиженко, концентрация вредных веществ не выходит за пределы допустимых значений.
В своём Telegram‑канале Телиженко сообщил, что лично находится на территории предприятия, где идёт устранение последствий ЧП. Он отметил, что все привлечённые службы действуют в соответствии с поставленными задачами, а ситуацию дополнительно контролируют лаборатории. Глава города подтвердил: замеры не выявили превышения предельно допустимых концентраций веществ.
Телиженко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на информацию из официальных каналов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике с 13 июня снизят цены на топливо на автозаправках сетей «АТАН» и «ТЭС», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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