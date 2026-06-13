В Крыму произошла авария на химзаводе

По данным главы городской администрации Василия Телиженко, концентрация вредных веществ не выходит за пределы допустимых значений.



В своём Telegram‑канале Телиженко сообщил, что лично находится на территории предприятия, где идёт устранение последствий ЧП. Он отметил, что все привлечённые службы действуют в соответствии с поставленными задачами, а ситуацию дополнительно контролируют лаборатории. Глава города подтвердил: замеры не выявили превышения предельно допустимых концентраций веществ.



Телиженко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на информацию из официальных каналов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике с 13 июня снизят цены на топливо на автозаправках сетей «АТАН» и «ТЭС», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

