СМИ: Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции
На будущей неделе во Франции состоится встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского — она пройдёт в ходе саммита «Большой семёрки» (G7), передает агентство Reuters.
Помимо переговоров с украинским лидером, глава Соединённых Штатов планирует провести ряд встреч с руководителями государств Ближнего Востока.
Трамп 3 июня подтвердил своё участие в саммите G7, запланированном во Франции на 15–17 июня. Он уточнил, что прибудет на мероприятие сразу после турнира UFC: спортивное событие намечено на 14 июня и пройдёт на территории Белого дома — в рамках торжеств по случаю 250‑летия США.
Напомним, в декабре 2025 года Трамп уже встречался с Зеленским. В ходе той беседы американский президент настаивал на том, чтобы Украина согласилась на российские условия урегулирования конфликта, и заявлял, что в случае отказа существует риск полного уничтожения Украины со стороны Москвы. Делегация Зеленского, в свою очередь, пыталась добиться от Трампа поставок дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, однако получила отказ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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